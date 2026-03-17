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¡Champions! Real Madrid busca sellar su clasificación a cuartos ante el City

Desde las 16:00 de hoy, ingleses y españoles se enfrentarán en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League, en el Etihad Stadium de Manchester. 

Martin Suarez Vargas

17/03/2026 12:06

Izquierda: Jugadores del Manchester City realizando una arenga. Derecha: Kylilan Mbappé y Vinicius Jr celebrando un tanto del Real Madrid. Foto: Internet.
Europa.

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El Manchester City recibirá al Real Madrid, buscando revertir el 3-0 sufrido en el Santiago Bernabéu, donde Federico Valverde anotó un triplete. Por su parte, los merengues intentarán sellar su pase a los cuartos de final de la competencia.

En el Real Madrid se espera el regreso de su estandarte Kylian Mbappé, quien estará disponible tras superar una lesión. Mientras tanto, Bernardo Silva declaró que el City deberá marcar desde el primer minuto para intentar la remontada ante los dirigidos por Arbeloa.

Formación probable del Real Madrid (4-3-3):

  • Portero: Courtois

  • Defensas: Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García

  • Mediocampistas: Tchouaméni, Thiago Pitarch, Valverde

  • Delanteros: Güler, Brahim Díaz, Vinícius Júnior

  • Suplente destacado: Kylian Mbappé

Formación probable del Manchester City (4-3-3):

  • Portero: Donnarumma

  • Defensas: Nunes, Dias, Guéhi, Ait Nouri

  • Mediocampistas: Rodri, Bernardo Silva, O’Reilly

  • Delanteros: Semenyo, Cherki, Haaland

El árbitro francés Clément Turpin será el encargado de impartir justicia en este crucial encuentro.

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