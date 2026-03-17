¡Champions! Real Madrid busca sellar su clasificación a cuartos ante el City

Desde las 16:00 de hoy, ingleses y españoles se enfrentarán en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League, en el Etihad Stadium de Manchester.
17/03/2026 12:06
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El Manchester City recibirá al Real Madrid, buscando revertir el 3-0 sufrido en el Santiago Bernabéu, donde Federico Valverde anotó un triplete. Por su parte, los merengues intentarán sellar su pase a los cuartos de final de la competencia.
En el Real Madrid se espera el regreso de su estandarte Kylian Mbappé, quien estará disponible tras superar una lesión. Mientras tanto, Bernardo Silva declaró que el City deberá marcar desde el primer minuto para intentar la remontada ante los dirigidos por Arbeloa.
Formación probable del Real Madrid (4-3-3):
Portero: Courtois
Defensas: Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García
Mediocampistas: Tchouaméni, Thiago Pitarch, Valverde
Delanteros: Güler, Brahim Díaz, Vinícius Júnior
Suplente destacado: Kylian Mbappé
Formación probable del Manchester City (4-3-3):
Portero: Donnarumma
Defensas: Nunes, Dias, Guéhi, Ait Nouri
Mediocampistas: Rodri, Bernardo Silva, O’Reilly
Delanteros: Semenyo, Cherki, Haaland
El árbitro francés Clément Turpin será el encargado de impartir justicia en este crucial encuentro.
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