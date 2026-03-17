¡Champions! Real Madrid busca sellar su clasificación a cuartos ante el City

El Manchester City recibirá al Real Madrid, buscando revertir el 3-0 sufrido en el Santiago Bernabéu, donde Federico Valverde anotó un triplete. Por su parte, los merengues intentarán sellar su pase a los cuartos de final de la competencia.

En el Real Madrid se espera el regreso de su estandarte Kylian Mbappé, quien estará disponible tras superar una lesión. Mientras tanto, Bernardo Silva declaró que el City deberá marcar desde el primer minuto para intentar la remontada ante los dirigidos por Arbeloa.

Formación probable del Real Madrid (4-3-3):

Portero: Courtois

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García

Mediocampistas: Tchouaméni, Thiago Pitarch, Valverde

Delanteros: Güler, Brahim Díaz, Vinícius Júnior

Suplente destacado: Kylian Mbappé

Formación probable del Manchester City (4-3-3):

Portero: Donnarumma

Defensas: Nunes, Dias, Guéhi, Ait Nouri

Mediocampistas: Rodri, Bernardo Silva, O’Reilly

Delanteros: Semenyo, Cherki, Haaland

El árbitro francés Clément Turpin será el encargado de impartir justicia en este crucial encuentro.

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