Gavi celebra con euforia su convocatoria al Mundial con la selección de España

El centrocampista del Barcelona Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ celebró este lunes con euforia en la Ciudad Deportiva Joan Gamper su convocatoria con la selección española para disputar el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

Su compañero de equipo, Lamine Yamal, que también figura entre los 26 convocados del combinado español, publicó un video en su cuenta de Instagram que muestra el instante en el que se confirmó dicha noticia.

En la imagen, se ve al jugador andaluz gritando de júbilo justo en el momento en el que se escuchó su nombre en un televisor del gimnasio del recinto deportivo del club azulgrana ubicado en Sant Joan Despí (Barcelona, noreste de España).

Jugadores como Frenkie de Jong, Héctor Fort o el propio Lamine Yamal abrazaron a su compañero, que también recibió el cariño de varios preparadores y fisioterapeutas del primer equipo azulgrana, quienes fueron claves en el proceso de recuperación de las dos graves lesiones de rodilla que sufrió en las tres últimas temporadas.

El jugador de Los Palacios y Villafranca (Sevilla, suroeste de España) padeció en noviembre de 2023 con la selección una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo que lo dejó cerca de un año fuera de las canchas.

A principios de la presente temporada sufrió otra dolencia en el menisco de la misma rodilla, por la que fue intervenido a finales de septiembre de 2025.

A principios de marzo recibió el alta médica y, en el último tramo del curso, fue ganando protagonismo en las alineaciones de Hansi Flick, lo que le permitió formar parte de la convocatoria para disputar el Mundial. EFE

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