Tenistas bolivianos destacan en el Tunari Junior Open

Por segunda semana consecutiva Bolivia tuvo una gran actuación en los torneos internacionales juveniles de la Gira Cosat (Sub-16 y Sub-14) y del ITF World Tennis Tour Juniors (Sub-18). Esta vez cosechó siete títulos —de 12 posibles— en el Tunari Junior Open de Cochabamba.

Durante una semana, y hasta el sábado, se llevó adelante el certamen en las cachas del Club de Tenis Cochabamba, con la presencia de varios tenistas nacionales e internacionales de damas y varones.

Este fue el segundo torneo de los cuatro que habrá dentro del territorio nacional.

El tercero comenzó este fin de semana con la qualy (clasificación) del Guadalquivir Junior Open, que se desarrollará hasta 30 de mayo en el Club de Tenis Tarija.

Los ganadores

Los campeones de singles fueron: Catalina Gonzales (en Sub-16) y Nickolas Abendroth (Sub-14).

Gonzales tuvo el siguiente camino hacia la corona. En primera ronda derrotó a la venezolana Erika Contreras (6-4 y 6-1), en octavos de final superó a la boliviana Elisa Luizaga (6-1 y 6-0), en cuartos de final venció a la también boliviana Carolina Vaca, segunda sembrada del torneo (6-1 y 6-2), y en semifinales ganó a la nacional Alexa García (6-0 y 6-2).

En la gran final se impuso sobre la boliviana Valentina Echeverría por walkover.

Abendroth triunfó en primera fase ante el llanero Gianni Celli (6-1, 5-7 y 6-3), en octavos fue mejor que el boliviano Lucas Arce (un doble 6-1), en cuartos eliminó a otro boliviano, Facundo Ruiz (6-1 y 6-0), y en “semis” se impuso ante el chileno Sebastián Montero (6-4 y 6-1).

El partido por el título fue muy disputado, pero logró ganar al peruano Nicolás Rubio (7-5, 1-6 y 6-4).

Los trofeos de dobles fueron obra de Valentina Echeverría con Daniela García y Franco Arancibia con Agustín Rivero (ambos en Sub-16); además de Fernanda Guzmán con Paulina Del Solar y Mateo Aranguren con el trasandino Sebastián Montero (Sub-14).

La restante corona fue en dobles Sub-18 damas con Valery Sumoya y su pareja paraguaya Julieta Marcos.

Otros vencedores

Los restantes cinco trofeos fueron conquistados por tenistas del exterior.

En singles salieron campeones: la paraguaya Catalina Delmas y el peruano Alessandro García (Sub-18); además de los venezolanos Santiago González (Sub-16) e Isabella Talamo (Sub-14).

Mientras que los vencedores de dobles Sub-18 varones fueron el chileno Antonio Blanco y el argentino Estanislao Lassaga.

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