¡Lo último!: ¿Qué se sabe de la lesión de Messi? ¿Llegará al Mundial?

La preocupación se instaló en la selección de Argentina luego de que Lionel Messi dejara el terreno de juego antes del final del encuentro entre Inter Miami y Philadelphia Union. El delantero pidió el cambio a los 72 minutos y se retiró directamente rumbo a los vestuarios.

Aunque todavía no existe un informe médico oficial del club estadounidense, el entrenador Ángel Hoyos intentó llevar tranquilidad y explicó que la salida del futbolista se debió al cansancio acumulado y a una medida preventiva para evitar mayores complicaciones.

“Vamos a esperar los resultados de los estudios; él estaba cansado y el campo estaba pesado”, cerró el entrenador que llevó tranquilidad al cuerpo técnico de la Selección argentina.

Desde el entorno cercano al combinado albiceleste también aseguran que no se trataría de una lesión grave. El periodista Gastón Edul informó que el atacante sintió una sobrecarga muscular en la zona posterior de la pierna y que la decisión de sustituirlo fue tomada para evitar riesgos innecesarios de cara a la Copa del Mundo.

“Se le endureció la zona del posterior y tiene una fatiga muscular. Salió justamente para evitar una lesión, fue un cambio por precaución”.

Las imágenes de Messi dejando el campo rápidamente se viralizaron en redes sociales y generaron incertidumbre entre los aficionados, tomando en cuenta que fue su último compromiso con el Inter Miami antes de sumarse a la concentración de la selección argentina.

El próximo partido del campeón del mundo será con Argentina el 6 de junio frente a Honduras en Estados Unidos. Posteriormente, el equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzará su preparación final para el estreno mundialista ante Argelia, programado para el 16 de junio en Kansas City.

Mira la programación en Red Uno Play