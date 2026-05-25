Messi enciende las alarmas tras salir lesionado a días del Mundial

La preocupación se instaló rápidamente entre los aficionados de la selección argentina luego de que Lionel Messi abandonara el partido del Inter de Miami tras presentar una aparente lesión durante el encuentro disputado la noche del domingo.

Las imágenes del compromiso muestran el momento en el que el astro argentino pierde un balón y segundos después se detiene en el campo de juego al sentir una molestia en la pierna izquierda. Messi permaneció inmóvil por algunos instantes y de inmediato solicitó el cambio, dejando en evidencia que no podía continuar en el partido.

La situación obligó al cuerpo técnico a realizar una modificación inmediata. Sin embargo, más allá del cambio, la reacción del capitán argentino fue la que aumentó la preocupación.

Visiblemente molesto y afectado por la situación, Messi decidió no permanecer en el banco de suplentes y se dirigió directamente a los vestuarios acompañado por personal médico del club.

Tras conocerse las imágenes, medios argentinos y aficionados comenzaron a expresar su preocupación por el estado físico del delantero, debido a la cercanía del inicio de la cita mundialista, donde Messi es una de las principales figuras y pieza clave de la selección argentina.

Ahora la expectativa se centra en los estudios médicos y en el informe oficial que determine la gravedad de la lesión y el tiempo estimado de recuperación.

Mira la programación en Red Uno Play