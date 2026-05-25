El gol eterno de Kaviedes que desató la fiesta de Ecuador en Alemania 2006

El 15 de junio de 2006 quedó grabado en la memoria del fútbol ecuatoriano. Selección de Ecuador enfrentó por primera vez en una Copa del Mundo a Selección de Costa Rica y protagonizó una actuación inolvidable en el Mundial de Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006.

Luego de debutar con victoria ante Polonia, la Tri volvió a mostrar un fútbol dinámico, ofensivo y lleno de confianza. El equipo sudamericano dominó el encuentro de principio a fin y terminó imponiéndose por 3-0 con una actuación que maravilló a sus aficionados.

Sin embargo, el momento más recordado de aquella jornada llegó sobre el final del partido. Iván Kaviedes apareció para marcar el tercer gol con una definición llena de clase y tranquilidad, sellando así uno de los tantos más emblemáticos en la historia mundialista de Ecuador.

Aquella victoria permitió a Ecuador clasificarse por primera vez a los octavos de final de un Mundial. La Tri cerró la fase de grupos con triunfos sobre Polonia y Costa Rica, aunque luego cayó ante Selección de Alemania. En octavos de final fue eliminada por Selección de Inglaterra tras perder por 1-0.

Por su parte, Costa Rica tuvo una participación complicada en ese torneo. El conjunto centroamericano perdió sus tres partidos de fase de grupos frente a Alemania, Ecuador y Polonia, quedando eliminado sin sumar puntos.

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