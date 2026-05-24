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Hugo Dellien no superó la primera ronda del Roland Garros

El boliviano no logró romper la resistencia francesa en Roland Garros.

EFE

24/05/2026 17:20

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Hugo Dellien durante un partido en el Roland Garros. Foto: Hugo Dellien (Facebook).
Francia.

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Por tercer año consecutivo el boliviano Hugo Dellien se quedó en la primera ronda de Roland Garros y por segundo año seguido lo hizo ante un francés y en un ambiente muy propicio para su rival.

Dellien, que atesora dos victorias en el Grand Slam parisiense, donde participaba por sexta vez, alcanzó este año el cuadro final a través de la fase previa y se medía al local Valentin Royer, 74 del ránking, que le derrotó por 6-4, 6-2 y 6-2 en caso dos horas de duelo.

Si el año pasado dejó escapar al ídolo galo Gael Monfils en un partido que se saldó en cinco sets y que estuvo marcado por el ambiente contrario al boliviano, en esta ocasión la resistencia de Dellien fue menor. Pero el ambiente también fue marcadamente opuesta al sudamericano.

Las opciones bolivianas quedan ahora en manos de Juan Carlos Prado, 176 del ránking que alcanzó el cuadro final también a través de la fase previa y que debutará este martes contra el español Martín Landaluce, 69, en el que será su primer partido en un Grand Slam. EFE
 

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