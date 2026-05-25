La Verde femenina viaja a Santa Cruz para cerrar la Liga de Naciones

Debido a los bloqueos de carreteras en La Paz, la Selección Femenina de fútbol tuvo que modificar sus planes, traslando sus actividades a Santa Cruz, donde este lunes iniciará su preparación hasta el 5 de junio, ese día (19:00) el elenco verde enfrentará a su par de Paraguay, en el estadio Municipal de El Alto, en la penúltima fecha de la Liga de Naciones Femenina.



El plan inicial de trabajar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Always Ready, en las proximidades de Huarina, como veía realizando para las anteriores fechas, quedó descartado por los conflictos sociales instalados por ese sector. Es así que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) decidió llevar adelante sus entrenamientos en Santa Cruz, lejos de estos problemas, esperando que la tranquilidad vuelva a la sede de Gobierno. De momento, el compromiso contra las paraguayas tiene como escenario el estadio de la zona de Villa Ingenio.



El entrenador Jhury Villarroel dio a conocer este domingo la lista de las 28 jugadoras con las cuales encarará el encuentro ante Paraguay (6 de junio) y frente a Perú (9 de junio), en el Callao.



Esta nómina tiene como ausentes a la arquera Liliana Medina, quien fue titular a lo largo de este torneo. Por segunda vez, la mediocampista Karla Ticona quedó fuera de la lista, tampoco aparecen la defensora Ruth Soliz (expulsada en la pasada fecha), la volante Sonia Tarihuano y la delantera Ana Paula Rojas, entre otras.



Con sólo un punto en la tabla, ubicándose en el fondo, el seleccionado femenino a punta a cerrar su participación, en esta primera versión de la Liga, con la conquista de su primera victoria.



Esta es la nómina de convocadas:

1. Melody Merino Aurora

2. Hillary Saavedra Oriente Petrolero

3. Maria Isabel Riveros Always Ready

4. Isela Plata Always Ready

5. Samantha Alurralde The Strongest

6. Viviani Ramírez Oriente Petrolero

7. Mercedes Kirey Astor FC

8. Soraya Sánchez HSJ Davema

9. Lenny Lafuente Astor FC

10. Karen Rodríguez Always Ready

11. Aide Mendiola Oriente Petrolero

12. Nashmi Segovia Bolívar

13. Mariela Muñoz Astor FC

14. Olivia Tamaki Hutchinson College

15. Wendy Baltazar Astor

16. Abigail Quiroz Balears FC

17. Anabel Flores Oriente Petrolero

18. Naomi Viruez Florida

19. Ángela Cardenas Murcia Feminas

20. Karla Paz Oriente Petrolero

21. Cielo Veizaga Bolívar

22. Brandy Flores San Antonio

23. Thiara Renjifo Inter Star Rush

24. Thalia Rueda Inter Star Rush

25. Ilsen Rodríguez Always Ready

26. Maribel Rocha Aurora

27. Carla Méndez Bolívar

28. Fabiana Flores Calleja

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