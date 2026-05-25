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La Verde femenina viaja a Santa Cruz para cerrar la Liga de Naciones

Las dirigidas por Jhury Villarroel ajustarán detalles lejos de los conflictos en La Paz.

Agencia APG

24/05/2026 21:26

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Selección femenina de fútbol entrenando. Foto: la Verde FBF (Facebook).
Bolivia.

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Debido a los bloqueos de carreteras en La Paz, la Selección Femenina de fútbol tuvo que modificar sus planes, traslando sus actividades a Santa Cruz, donde este lunes iniciará su preparación hasta el 5 de junio, ese día (19:00) el elenco verde enfrentará a su par de Paraguay, en el estadio Municipal de El Alto, en la penúltima fecha de la Liga de Naciones Femenina.

El plan inicial de trabajar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Always Ready, en las proximidades de Huarina, como veía realizando para las anteriores fechas, quedó descartado por los conflictos sociales instalados por ese sector. Es así que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) decidió llevar adelante sus entrenamientos en Santa Cruz, lejos de estos problemas, esperando que la tranquilidad vuelva a la sede de Gobierno. De momento, el compromiso contra las paraguayas tiene como escenario el estadio de la zona de Villa Ingenio.

El entrenador Jhury Villarroel dio a conocer este domingo la lista de las 28 jugadoras con las cuales encarará el encuentro ante Paraguay (6 de junio) y frente a Perú (9 de junio), en el Callao.

Esta nómina tiene como ausentes a la arquera Liliana Medina, quien fue titular a lo largo de este torneo. Por segunda vez, la mediocampista Karla Ticona quedó fuera de la lista, tampoco aparecen la defensora Ruth Soliz (expulsada en la pasada fecha), la volante Sonia Tarihuano y la delantera Ana Paula Rojas, entre otras.

Con sólo un punto en la tabla, ubicándose en el fondo, el seleccionado femenino a punta a cerrar su participación, en esta primera versión de la Liga, con la conquista de su primera victoria.

Esta es la nómina de convocadas: 
1. Melody Merino    Aurora
2. Hillary Saavedra    Oriente Petrolero
3. Maria Isabel Riveros  Always Ready
4. Isela Plata         Always Ready
5. Samantha Alurralde    The Strongest
6. Viviani Ramírez    Oriente Petrolero
7. Mercedes Kirey     Astor FC
8. Soraya Sánchez    HSJ Davema
9. Lenny Lafuente     Astor FC
10. Karen Rodríguez    Always Ready
11. Aide Mendiola    Oriente Petrolero
12. Nashmi Segovia    Bolívar
13. Mariela Muñoz    Astor FC
14. Olivia Tamaki    Hutchinson College
15. Wendy Baltazar    Astor
16. Abigail Quiroz    Balears FC
17. Anabel Flores    Oriente Petrolero
18. Naomi Viruez     Florida
19. Ángela Cardenas   Murcia Feminas
20. Karla Paz          Oriente Petrolero
21. Cielo Veizaga     Bolívar
22. Brandy Flores     San Antonio
23. Thiara Renjifo     Inter Star Rush
24. Thalia Rueda       Inter Star Rush
25. Ilsen Rodríguez    Always Ready
26. Maribel Rocha    Aurora
27. Carla Méndez    Bolívar
28. Fabiana Flores     Calleja

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