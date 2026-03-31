Bolivia vive una jornada decisiva y el ambiente futbolero ya se siente en calles, mercados y centros laborales, donde la población se prepara para el partido que puede definir la clasificación al Mundial.

Desde temprano, la venta de camisetas, banderas y artículos alusivos a la selección se incrementó, mientras que negocios, restaurantes y puestos informales se alistan para recibir a hinchas que seguirán el encuentro en grupo.

En ciudades como La Paz, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba, se observa un movimiento inusual en comercios y puntos de venta, con ofertas y promociones vinculadas al partido.

“La gente está en busca de la polera del repechaje; es la última que ha salido y la más vendida es la número 7, de Miguel Terceros”, comentó una comerciante desde la zona de Siete Calles, en la capital cruceña.

En Cochabamba, en inmediaciones de la plaza de Las Banderas, se instaló un punto de venta de camisetas donde se registró alta afluencia de personas, especialmente en busca de la indumentaria blanca que la selección prevé utilizar esta noche.

El partido está programado para las 23:00, pero el horario no merma el entusiasmo. En oficinas y espacios laborales ya se organizan reuniones para seguir el encuentro, considerado uno de los más importantes de los últimos años.

Bolivia no asiste a una Copa del Mundo desde la Copa Mundial de la FIFA 1994, por lo que el compromiso de esta jornada despierta expectativa y esperanza en una nueva generación de hinchas.

La jornada se perfila como una de las más intensas en términos de expectativa deportiva, con un país pendiente de un resultado que podría marcar un hito en la historia del fútbol boliviano.

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