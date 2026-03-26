¡Prohibido dejar de creer! Hoy 'La Verde' buscará la gloria frente a Surinam

La selección boliviana afronta hoy un partido decisivo frente a Surinam por el repechaje, un duelo que puede marcar el camino hacia el sueño mundialista.

El equipo nacional llega motivado, tras levantarse en un momento crítico y mantenerse con vida hasta esta instancia, durante todas las eliminatorias sudamericanas.

“Todo el mundo pensaba que estábamos muertos, que estábamos eliminados. Y nos revelamos”, se escucha decir al capitán de la selección Carlos Lampe. “Empezamos a ganar y a conseguir resultados”, agregó.

La clasificación aún no está asegurada, pero el equipo nacional ha logrado algo fundamental: devolverle la esperanza a la hinchada. “Llegamos a la última fecha con vida”, agregó el arquero de la selección, consciente de que el objetivo sigue siendo alcanzable.

El sueño mundialista, ese que acompaña a los futbolistas desde la infancia, hoy vuelve a tomar fuerza. “Desde chicos todos hemos soñado con llegar al Mundial. Va a ser un reto muy importante y nos vamos a preparar de la mejor manera”, afirmó Gabriel Villamil.

Finalmente, el mensaje es claro y directo hacia la afición: unidad y fe. “Que confíen en nosotros, vamos a dejar todo. La esperanza está siempre”, concluyó Miguelito Terceros. ¡Fuerza, Bolivia!

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