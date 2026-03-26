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Bolivia rumbo al mundial

¿Será este el equipo? El probable onceno que ensayó la Verde en su última práctica

El equipo dirigido por Óscar Villegas afinó detalles en su última práctica y dejó ver una base del posible onceno que enfrentará a Surinam en el duelo decisivo.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/03/2026 8:05

Foto: La Verde-FBF
México

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La selección boliviana cerró prácticas en territorio mexicano y ya no hay margen para cambios. El director técnico, Óscar Villegas, oficializó la lista de convocados para el decisivo partido frente a Surinam, en el marco del repechaje internacional.

De los 29 jugadores citados inicialmente, solo 23 fueron habilitados para este encuentro, mientras que seis futbolistas quedaron al margen, aunque continúan dentro de la concentración y podrían ser tomados en cuenta en caso de avanzar a la siguiente instancia.

En la nómina destacan los arqueros Carlos Lampe, Guillermo Viscarra y Bruno Poveda, mientras que en campo se mantiene una base equilibrada entre juventud y experiencia. Entre las novedades figura la inclusión de jóvenes talentos como Miguel Terceros y Fernando Nava.

 

Villegas también dejó en claro que los jugadores que no serán parte de este compromiso —Leo Zabala, Richard Gómez, Víctor Ábrego, Diego Rodríguez, Girmar Centellas y Yomar Rocha— podrían ser considerados para el próximo partido ante Irak, en caso de que Bolivia logre avanzar.

Posible onceno titular

Para el duelo de este jueves a las 18:00, Bolivia alinearía con:

  • Arco: Carlos Lampe

  • Defensa: Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales y Roberto Carlos Fernández

  • Mediocampo: Héctor Cuéllar, Ropso Mateus y Ramiro Vaca

  • Delantera: Miguel Terceros, Fernando Nava y Juan Godoy

El equipo nacional buscará una victoria clave que le permita acceder a la final del repechaje, donde enfrentaría a Irak el próximo 31 de marzo.

La Verde se juega todo en 90 minutos, con la ilusión intacta de seguir avanzando y mantener viva la esperanza internacional.

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