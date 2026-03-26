¿Será este el equipo? El probable onceno que ensayó la Verde en su última práctica

El equipo dirigido por Óscar Villegas afinó detalles en su última práctica y dejó ver una base del posible onceno que enfrentará a Surinam en el duelo decisivo.
26/03/2026 8:05
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La selección boliviana cerró prácticas en territorio mexicano y ya no hay margen para cambios. El director técnico, Óscar Villegas, oficializó la lista de convocados para el decisivo partido frente a Surinam, en el marco del repechaje internacional.
De los 29 jugadores citados inicialmente, solo 23 fueron habilitados para este encuentro, mientras que seis futbolistas quedaron al margen, aunque continúan dentro de la concentración y podrían ser tomados en cuenta en caso de avanzar a la siguiente instancia.
En la nómina destacan los arqueros Carlos Lampe, Guillermo Viscarra y Bruno Poveda, mientras que en campo se mantiene una base equilibrada entre juventud y experiencia. Entre las novedades figura la inclusión de jóvenes talentos como Miguel Terceros y Fernando Nava.
Villegas también dejó en claro que los jugadores que no serán parte de este compromiso —Leo Zabala, Richard Gómez, Víctor Ábrego, Diego Rodríguez, Girmar Centellas y Yomar Rocha— podrían ser considerados para el próximo partido ante Irak, en caso de que Bolivia logre avanzar.
Posible onceno titular
Para el duelo de este jueves a las 18:00, Bolivia alinearía con:
Arco: Carlos Lampe
Defensa: Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales y Roberto Carlos Fernández
Mediocampo: Héctor Cuéllar, Ropso Mateus y Ramiro Vaca
Delantera: Miguel Terceros, Fernando Nava y Juan Godoy
El equipo nacional buscará una victoria clave que le permita acceder a la final del repechaje, donde enfrentaría a Irak el próximo 31 de marzo.
La Verde se juega todo en 90 minutos, con la ilusión intacta de seguir avanzando y mantener viva la esperanza internacional.
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