¿Será este el equipo? El probable onceno que ensayó la Verde en su última práctica

La selección boliviana cerró prácticas en territorio mexicano y ya no hay margen para cambios. El director técnico, Óscar Villegas, oficializó la lista de convocados para el decisivo partido frente a Surinam, en el marco del repechaje internacional.

De los 29 jugadores citados inicialmente, solo 23 fueron habilitados para este encuentro, mientras que seis futbolistas quedaron al margen, aunque continúan dentro de la concentración y podrían ser tomados en cuenta en caso de avanzar a la siguiente instancia.

En la nómina destacan los arqueros Carlos Lampe, Guillermo Viscarra y Bruno Poveda, mientras que en campo se mantiene una base equilibrada entre juventud y experiencia. Entre las novedades figura la inclusión de jóvenes talentos como Miguel Terceros y Fernando Nava.

Villegas también dejó en claro que los jugadores que no serán parte de este compromiso —Leo Zabala, Richard Gómez, Víctor Ábrego, Diego Rodríguez, Girmar Centellas y Yomar Rocha— podrían ser considerados para el próximo partido ante Irak, en caso de que Bolivia logre avanzar.

Posible onceno titular

Para el duelo de este jueves a las 18:00, Bolivia alinearía con:

Arco: Carlos Lampe

Defensa: Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales y Roberto Carlos Fernández

Mediocampo: Héctor Cuéllar, Ropso Mateus y Ramiro Vaca

Delantera: Miguel Terceros, Fernando Nava y Juan Godoy

El equipo nacional buscará una victoria clave que le permita acceder a la final del repechaje, donde enfrentaría a Irak el próximo 31 de marzo.

La Verde se juega todo en 90 minutos, con la ilusión intacta de seguir avanzando y mantener viva la esperanza internacional.

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