Marcelo Martins arremete contra Villegas: “Por su culpa no fuimos al Mundial”

El exgoleador de la selección boliviana, Marcelo Martins, lanzó duras críticas contra el director técnico de la Verde, Óscar Villegas, a quien responsabilizó directamente por la no clasificación de Bolivia al Mundial, además de cuestionar su exclusión del repechaje mundialista.

Las declaraciones surgieron luego de que Martins fuera figura en la victoria de Oriente Petrolero, partido en el que marcó un doblete y aprovechó la entrevista postpartido para expresar públicamente su molestia.

“Yo simplemente le digo que se equivocó. La culpa toda es de él, porque teníamos que estar en el Mundial”, afirmó el delantero, visiblemente molesto.

Martins sostuvo que la selección necesitaba un centrodelantero de área y criticó el planteamiento del entrenador, recordando que durante el último partido Bolivia generó numerosas jugadas aéreas sin contar con un “9” de referencia.

“Él dijo que su selección no jugaba con centros, pero tuvimos 19 tiros de esquina y más centros que en toda la eliminatoria. Necesitaba un 9, tenía 9”, cuestionó.

El atacante también aseguró que hizo todos los esfuerzos posibles para estar disponible en la convocatoria, pero que finalmente fue marginado por decisión técnica.

“Me sacrifiqué para estar ahí y no me llevó. Habló mal de mí, siempre me despreció, siendo que yo lo di todo por la selección”, agregó.

Martins reiteró que, a su juicio, la eliminación de Bolivia tiene un responsable claro. “Infortunadamente no fuimos al Mundial por culpa de Villegas”, sentenció.

Las declaraciones del histórico goleador reavivan la polémica en torno al proceso de la selección boliviana tras quedar fuera de la próxima Copa del Mundo.

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