¿Cuti Romero se pierde el Mundial? El defensor salió lesionado en la Premier League

Una escena de preocupación se vivió en la Premier League durante el duelo entre Sunderland y Tottenham, cuando Cristian Romero tuvo que abandonar el campo tras sufrir un duro impacto en su propia área. El central argentino, pieza clave tanto en su club como en la selección, no logró continuar y dejó el terreno visiblemente afectado.

La jugada se produjo a los 64 minutos, cuando el zaguero intentó proteger el balón ante la presión ofensiva rival. En medio de la acción, terminó chocando con su propio arquero, Antonín Kinský, recibiendo un golpe en la zona de la rodilla que lo dejó tendido sobre el césped.

Pese a recibir atención médica, Romero no pudo recuperarse y salió del campo entre gestos de dolor y lágrimas, generando inquietud inmediata, especialmente por la cercanía de compromisos internacionales. Hasta el momento, no se ha emitido un parte oficial que confirme la gravedad de la lesión.

El episodio se suma a otra preocupación para el entorno argentino, ya que Emiliano Martínez también presentó molestias físicas en la antesala del partido entre Aston Villa y Nottingham Forest, situación que será evaluada en las próximas horas.

En el plano deportivo, la jornada no fue favorable para el Tottenham, que continúa comprometido en la lucha por evitar el descenso en la liga inglesa. Mientras tanto, la atención se centra en la evolución de Romero, cuya condición será seguida de cerca por el cuerpo técnico argentino en un momento clave del calendario.

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