Sub-17: Bolivia empató 1-1 con Argentina y sigue en carrera al Mundial

La selección boliviana Sub-17 dio batalla y rescató un empate 1-1 frente a Argentina en el Sudamericano que se disputa en Paraguay, resultado que le permitió quedarse con el tercer lugar de su grupo con 5 puntos y seguir en carrera por un cupo al Mundial.

El conjunto nacional tuvo que reaccionar luego de que Argentina abriera el marcador a los 3 minutos del segundo tiempo. Cuando el partido llegaba a su tramo final, volvió a aparecer Nabil Nacif el goleador de la Verde, quien con un remate potente decretó la igualdad y desató la celebración boliviana.

El delantero de Oriente Petrolero atraviesa un gran momento y se consolidó como el máximo goleador del torneo con cuatro anotaciones: dos ante Perú, una frente a Venezuela y otra ante Argentina.

Bolivia finalizó por encima de Venezuela y Perú en la tabla del Grupo B y ahora aguardará por su rival en los playoffs, instancia en la que buscará asegurar su clasificación al Mundial Sub-17 de Catar. El equipo nacional tendrá al menos dos oportunidades para lograr el objetivo, en lo que serán verdaderas finales.

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