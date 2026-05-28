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La Verde anuncia nómina de 28 jugadores para partidos amistosos de junio

El director técnico Óscar Villegas dio a conocer la lista oficial de convocados que representarán a Bolivia en encuentros internacionales programados para este mes.

Red Uno de Bolivia

27/05/2026 20:32

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Foto: Prácticas de la Selección Nacional
La Paz

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La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) presentó la convocatoria oficial de la Selección Absoluta, definida por el director técnico Óscar Villegas y su cuerpo técnico, para disputar los partidos amistosos previstos durante el mes de junio.

En total, 28 jugadores fueron convocados para enfrentar estos desafíos internacionales, los cuales servirán como preparación para futuros torneos y fortalecerán la cohesión del equipo nacional.

Los convocados deberán presentarse en las próximas fechas para iniciar los entrenamientos bajo la dirección técnica de Villegas, quien supervisará la preparación física, táctica y estratégica de los jugadores.

Lista completa de convocados – Selección Absoluta de Bolivia (junio 2026)

Arqueros:

  • Guillermo Viscarra
  • Carlos Lampe
  • Gerónimo Govea

Defensores:

  • Diego Medina
  • Lucas Macazaga
  • Yomar Rocha
  • Roberto Fernández
  • Dieguito Rodríguez
  • Marcelo Torrez
  • Luis Haquín
  • Efraín Morales
  • Diego Arroyo
  • Leonardo Zabala

Mediocampistas:

  • Gabriel Villamil
  • Ervin Vaca
  • Héctor Cuéllar
  • Óscar López
  • Robson Matheus
  • Carlos Melgar
  • Ramiro Vaca
  • Moisés Villarroel

Delanteros:

  • Miguel Terceros
  • Jesús Maraude
  • Leonardo Viviani
  • Guilmar Centella
  • Nabil Nacif
  • Moisés Paniagua
  • Daniel Ribera
  • Director Técnico:
  • Óscar Villegas

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