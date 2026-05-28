El director técnico Óscar Villegas dio a conocer la lista oficial de convocados que representarán a Bolivia en encuentros internacionales programados para este mes.
27/05/2026 20:32
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La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) presentó la convocatoria oficial de la Selección Absoluta, definida por el director técnico Óscar Villegas y su cuerpo técnico, para disputar los partidos amistosos previstos durante el mes de junio.
En total, 28 jugadores fueron convocados para enfrentar estos desafíos internacionales, los cuales servirán como preparación para futuros torneos y fortalecerán la cohesión del equipo nacional.
Los convocados deberán presentarse en las próximas fechas para iniciar los entrenamientos bajo la dirección técnica de Villegas, quien supervisará la preparación física, táctica y estratégica de los jugadores.
Lista completa de convocados – Selección Absoluta de Bolivia (junio 2026)
Arqueros:
Defensores:
Mediocampistas:
Delanteros:
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