La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) presentó la convocatoria oficial de la Selección Absoluta, definida por el director técnico Óscar Villegas y su cuerpo técnico, para disputar los partidos amistosos previstos durante el mes de junio.

En total, 28 jugadores fueron convocados para enfrentar estos desafíos internacionales, los cuales servirán como preparación para futuros torneos y fortalecerán la cohesión del equipo nacional.

Los convocados deberán presentarse en las próximas fechas para iniciar los entrenamientos bajo la dirección técnica de Villegas, quien supervisará la preparación física, táctica y estratégica de los jugadores.

Lista completa de convocados – Selección Absoluta de Bolivia (junio 2026)

Arqueros:

Guillermo Viscarra

Carlos Lampe

Gerónimo Govea

Defensores:

Diego Medina

Lucas Macazaga

Yomar Rocha

Roberto Fernández

Dieguito Rodríguez

Marcelo Torrez

Luis Haquín

Efraín Morales

Diego Arroyo

Leonardo Zabala

Mediocampistas:

Gabriel Villamil

Ervin Vaca

Héctor Cuéllar

Óscar López

Robson Matheus

Carlos Melgar

Ramiro Vaca

Moisés Villarroel

Delanteros:

Miguel Terceros

Jesús Maraude

Leonardo Viviani

Guilmar Centella

Nabil Nacif

Moisés Paniagua

Daniel Ribera

Director Técnico:

Óscar Villegas

Mira la programación en Red Uno Play