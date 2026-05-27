Lo último: Se juega el Oriente vs Blooming y se suspende el clásico paceño

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, confirmó que únicamente cuatro compromisos de la fecha 10 del fútbol boliviano podrán disputarse este fin de semana, mientras que el resto de los encuentros, incluido el superclásico paceño entre The Strongest y Bolívar, quedarán suspendidos por falta de condiciones logísticas debido a los conflictos sociales que existe en el país.

Entre los partidos ratificados aparece el clásico cruceño entre Oriente Petrolero y Blooming, programado para el domingo. También fueron confirmados los encuentros entre San Antonio Bulo Bulo y Club Guabirá el viernes, además de ABB frente a Always Ready el sábado y FC Universitario de Vinto contra Club Aurora el lunes.

“Estamos resolviendo la mayor cantidad de partidos en base a los informes de la empresa que produce las imágenes y el VAR. Tendríamos confirmado el partido del viernes entre San Antonio y Guabirá, el sábado ABB vs Always Ready, porque la productora se encuentra en esas ciudades donde se van a jugar”, explicó Costa.

El titular federativo añadió que los demás compromisos no podrán disputarse debido a la falta de factibilidad para el traslado de equipos y personal técnico.

“Los partidos que hemos confirmado son los que se van a jugar”, sostuvo.

La suspensión más llamativa es la del superclásico paceño, uno de los encuentros más esperados de la jornada, además de otros compromisos que deberán ser reprogramados por la FBF en los próximos días.

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