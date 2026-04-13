Blooming empató en Oruro y llega con impulso a la Sudamericana

Blooming sumó un valioso empate (2-2) este domingo frente a Real Oruro en el estadio Jesús Bermúdez, por la segunda fecha del torneo Todos contra Todos. El equipo celeste mostró carácter para rescatar un punto en condición de visitante y llega con buenas sensaciones al duelo ante Bragantino por la Copa Sudamericana.

El conjunto cruceño se adelantó temprano en el marcador. A los 4 minutos, un saque largo del arquero Braulio Uraezaña encontró a Antony Vásquez en ofensiva. Tras un error defensivo de Wilfredo Soleto, el atacante definió cruzado para vencer a Ronaldo Huanacota y poner el 0-1.

Blooming tuvo el control del juego en la primera parte, con Vásquez y César Menacho como principales referencias en ataque. Menacho estuvo cerca de ampliar la ventaja a los 15 minutos, pero su remate se estrelló en el palo izquierdo.

Con el paso de los minutos, el local equilibró las acciones y logró el empate a los 35’. Ángel Quiñónez desbordó y cedió el balón para Juan Carlos Montenegro, quien definió sin marca para el 1-1.

En el inicio del segundo tiempo, Real Oruro dio vuelta el marcador. A los 48 minutos, una jugada aérea terminó con un cabezazo de Daniel Castellón dentro del área, tras una asistencia de Iván Huayhuata, para el 2-1.

Los dirigidos por Marcelo Robledo cedieron terreno y permitieron la reacción de Blooming, que comenzó a dominar el mediocampo con Moisés Villarroel, Guilmar Centella y Auli Oliveros como ejes del juego.

Cuando el partido parecía definido, apareció César Menacho en el tiempo añadido. A los 92’, el delantero controló un pase en profundidad y definió con precisión para sellar el 2-2 definitivo.

Con este resultado, Blooming se mantiene invicto en el campeonato y suma confianza de cara a su próximo desafío internacional ante Bragantino.

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