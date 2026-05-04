Bolívar remonta a San José y se afianza en la parte alta

Bolívar logró un valioso triunfo por 2-1 frente a San José en el estadio Jesús Bermúdez, en el marco de la quinta fecha del campeonato, mostrando reacción y eficacia en el segundo tiempo.

El equipo local se adelantó en el marcador a los 49 minutos de la primera parte mediante un penal convertido por Alex Cáceres. Sin embargo, la respuesta celeste llegó en el complemento con mayor determinación.

A los 27 minutos de la segunda mitad, Leonel Justiniano igualó las acciones con un remate que devolvió la esperanza a la visita. Cuando el partido parecía encaminarse a un empate, apareció Lucas Chávez para marcar el 2-1 definitivo en el minuto 52.

Chávez fue uno de los más destacados del encuentro por su aporte ofensivo, mientras que Justiniano también tuvo un papel clave en la remontada del equipo dirigido por Vladimir Soria.

Con este resultado, Bolívar suma 12 puntos y se ubica en la segunda posición del torneo, mientras que San José queda relegado al fondo de la tabla con apenas 2 unidades. En la próxima fecha, los orureños visitarán a Guabirá y la Academia se medirá ante Blooming en condición de visitante.

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