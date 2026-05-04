TEMAS DE HOY:
Tentativa de Feminicidio Atraco ACCIDENTE AÉREO

22ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

9ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Impensado! Mauricio Soria da un paso al costado en Blooming

El entrenador celeste se aparta del cargo en la previa de un duelo importante, tras diferencias con el plantel. 

Martin Suarez Vargas

03/05/2026 20:51

Mauricio Soria llegando a un partido de Blooming en Copa Sudamericana. Foto: redes sociales (Blooming).
Santa Cruz, Bolivia.

Escuchar esta nota

Mauricio Soria decidió dar un paso al costado como director técnico de Blooming, en una determinación que se produce a pocas horas del compromiso frente a FC Universitario de Vinto en Cochabamba y en plena seguidilla de encuentros por la Copa Sudamericana.

De acuerdo con versiones surgidas desde el interior del equipo, la salida del estratega estaría relacionada con un ambiente tenso en el plantel. Soria habría expresado su molestia hacia los jugadores por lo que consideró una falta de actitud, situación que marcó el quiebre en su continuidad.

Incluso, se señala que el técnico no culminó una de las últimas sesiones de entrenamiento y posteriormente comunicó su decisión a la dirigencia, dejando el cargo de manera inmediata.

Ante este escenario, el primer equipo quedará bajo la conducción de Raúl Gutiérrez, conocido como ‘Pelecho’, quien formaba parte del cuerpo técnico y trabajaba con las divisiones inferiores del club.

En medio de este contexto, también surgieron declaraciones desde la dirigencia. El directivo Alberto Lozada puso en duda una posible intención de Bolívar de buscar a Soria como alternativa en su banquillo tras la salida de Flavio Robatto.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

La gran batalla: duelo de voces

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

La gran batalla: duelo de voces

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD