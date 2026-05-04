¡Impensado! Mauricio Soria da un paso al costado en Blooming

Mauricio Soria decidió dar un paso al costado como director técnico de Blooming, en una determinación que se produce a pocas horas del compromiso frente a FC Universitario de Vinto en Cochabamba y en plena seguidilla de encuentros por la Copa Sudamericana.

De acuerdo con versiones surgidas desde el interior del equipo, la salida del estratega estaría relacionada con un ambiente tenso en el plantel. Soria habría expresado su molestia hacia los jugadores por lo que consideró una falta de actitud, situación que marcó el quiebre en su continuidad.

Incluso, se señala que el técnico no culminó una de las últimas sesiones de entrenamiento y posteriormente comunicó su decisión a la dirigencia, dejando el cargo de manera inmediata.

Ante este escenario, el primer equipo quedará bajo la conducción de Raúl Gutiérrez, conocido como ‘Pelecho’, quien formaba parte del cuerpo técnico y trabajaba con las divisiones inferiores del club.

En medio de este contexto, también surgieron declaraciones desde la dirigencia. El directivo Alberto Lozada puso en duda una posible intención de Bolívar de buscar a Soria como alternativa en su banquillo tras la salida de Flavio Robatto.

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