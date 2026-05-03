¿Se cumple la profecía de Baba Vanga? Tensión entre Irán y EE.UU. reaviva versiones

El reciente aumento de tensiones entre Irán y Estados Unidos ha vuelto a colocar en el centro del debate internacional una antigua predicción atribuida a Baba Vanga, en medio de un escenario geopolítico marcado por la incertidumbre en Oriente Medio.

En los últimos días, el clima entre ambas potencias se ha tensado tras declaraciones de los Guardianes de la Revolución Islámica, que plantearon un escenario de confrontación o la aceptación de condiciones desfavorables en un eventual acuerdo. Este contexto, sumado al estancamiento de las negociaciones, ha generado preocupación a nivel global.

A partir de este panorama, en redes sociales y algunos espacios mediáticos comenzaron a circular versiones que vinculan la situación actual con supuestas predicciones de Baba Vanga, una figura frecuentemente citada en momentos de crisis.

Entre las interpretaciones más difundidas, se le atribuye haber advertido sobre un gran conflicto en Oriente Medio que podría escalar y tener impacto global, afectando el equilibrio internacional. Sin embargo, no existen registros verificables que confirmen que la vidente haya realizado una predicción específica sobre el actual escenario entre Irán y Estados Unidos.

Especialistas y analistas coinciden en que estas asociaciones responden a interpretaciones posteriores que suelen surgir en contextos de tensión, más que a predicciones documentadas con precisión.

Más allá de estas versiones, la comunidad internacional se mantiene en alerta ante la posibilidad de una escalada mayor, considerando las implicaciones que podría tener en la estabilidad global, los mercados energéticos y la seguridad internacional.

Mientras continúan los contactos diplomáticos sin resultados concretos, el escenario sigue siendo incierto, con la atención puesta en las decisiones que puedan adoptar ambas potencias en los próximos días.

Con información de El Heraldo.

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