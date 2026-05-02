Robot se salió de control en China y casi golpea a bailarinas en plena exhibición | VIDEO

Momentos de tensión se vivieron en China cuando un robot humanoide se salió de control durante una exhibición pública y estuvo a punto de herir a varias bailarinas que participaban del espectáculo.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo la máquina, ubicada en medio de la presentación, comenzó a lanzar puñetazos y patadas al aire de forma repentina mientras las artistas se encontraban a su alrededor ejecutando la coreografía.

La inesperada reacción generó alarma entre los presentes, ya que las bailarinas tuvieron que alejarse rápidamente para evitar ser golpeadas. Segundos después, miembros del personal de apoyo ingresaron al escenario y lograron sujetar al robot para detener sus movimientos.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas tras el incidente. El hecho reavivó el debate sobre los protocolos de seguridad en eventos donde se utilizan robots y tecnología automatizada frente al público.

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