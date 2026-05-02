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Madre e hijo mueren al caer de puente improvisado durante fuertes lluvias | VIDEO

El hecho ocurrió cuando ambos intentaban cruzar un puente improvisado de troncos en medio de intensas lluvias. La tragedia quedó registrada en video entre gritos desesperados de testigos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

02/05/2026 18:14

Tragedia en Kenia: madre e hijo mueren al caer de puente improvisado durante fuertes lluvias
Kenia

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Una madre y su hijo perdieron la vida tras ser arrastrados por una fuerte corriente de agua cuando intentaban cruzar un puente improvisado en el condado de Uasin Gishu, en Kenia.

El hecho ocurrió mientras ambas víctimas trataban de atravesar una precaria estructura formada por dos troncos, utilizada como paso peatonal sobre un río crecido por las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Testigos presenciaron la dramática escena sin poder intervenir debido a la fuerza del caudal.

En videos difundidos en redes sociales se escucha a una multitud lanzar gritos desesperados mientras observaban cómo la corriente se llevaba a las víctimas. Las imágenes han generado conmoción entre los habitantes de la zona.

Las lluvias torrenciales continúan causando emergencias en distintas regiones de Kenia, donde inundaciones y deslizamientos de tierra han dejado severos daños materiales y víctimas fatales.

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