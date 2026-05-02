TEMAS DE HOY:
Abuso SICARIATO magistrado del Tribunal Agroambiental (TA), Víctor Hugo Claure

25ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacionales

Impactante rescate en el Everest: alpinista cae en una grieta y sobrevive | VIDEO

El incidente ocurrió mientras el montañista cruzaba una grieta con escaleras metálicas. Otros escaladores lograron auxiliarlo tras varios segundos de tensión.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

02/05/2026 18:48

Pánico en el Everest: escalador queda colgando sobre profunda grieta
Himalaya

Escuchar esta nota

Un dramático momento se vivió en el monte Everest, donde un alpinista cayó mientras intentaba cruzar una profunda grieta utilizando cinco escaleras metálicas unidas, un método habitual para sortear las peligrosas fisuras del glaciar.

El incidente quedó registrado en video y muestra cómo el hombre pierde el equilibrio en plena travesía, quedando suspendido sobre el abismo mientras se aferraba a la estructura para no caer al fondo.

Tras varios segundos de tensión, otros montañistas que se encontraban en la zona reaccionaron rápidamente y acudieron en su ayuda. Con maniobras coordinadas, lograron ponerlo a salvo y sacarlo de la peligrosa situación.

Las imágenes reflejan los enormes riesgos que enfrentan quienes intentan alcanzar la cima más alta del mundo, donde las grietas ocultas, las bajas temperaturas y la falta de oxígeno convierten cada paso en un desafío extremo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

22:40

Uno decide 2026

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

22:40

Uno decide 2026

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD