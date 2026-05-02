Impactante rescate en el Everest: alpinista cae en una grieta y sobrevive | VIDEO

Un dramático momento se vivió en el monte Everest, donde un alpinista cayó mientras intentaba cruzar una profunda grieta utilizando cinco escaleras metálicas unidas, un método habitual para sortear las peligrosas fisuras del glaciar.

El incidente quedó registrado en video y muestra cómo el hombre pierde el equilibrio en plena travesía, quedando suspendido sobre el abismo mientras se aferraba a la estructura para no caer al fondo.

Tras varios segundos de tensión, otros montañistas que se encontraban en la zona reaccionaron rápidamente y acudieron en su ayuda. Con maniobras coordinadas, lograron ponerlo a salvo y sacarlo de la peligrosa situación.

Las imágenes reflejan los enormes riesgos que enfrentan quienes intentan alcanzar la cima más alta del mundo, donde las grietas ocultas, las bajas temperaturas y la falta de oxígeno convierten cada paso en un desafío extremo.

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