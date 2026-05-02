Recuperan cinco cuerpos tras caída de vehículo al río Mapiri en Guanay

La Armada Boliviana, a través de la Capitanía de Puerto Mayor “Guanay”, activó un operativo de búsqueda y rescate tras registrarse un hecho de tránsito el pasado 1 de mayo.

El incidente ocurrió cuando un vehículo se embarrancó desde un puente y cayó al río Mapiri, en la localidad de Guanay, departamento de La Paz.

Durante el operativo, desarrollado en condiciones complejas, los efectivos lograron la recuperación de cinco cuerpos sin vida, correspondientes a cuatro mujeres y un varón.

Asimismo, se procedió a la recuperación del vehículo siniestrado desde el cauce del río, en coordinación con pobladores del sector.

Las labores no han concluido. La Armada mantiene la búsqueda de una persona desaparecida, identificada preliminarmente como Rosa Cl.

Para ello, se coordina con transportistas fluviales, pescadores y comunarios, con el objetivo de recabar información que permita su localización.

Las tareas se desarrollan en un entorno considerado de alto riesgo, debido a las condiciones del río y la geografía del lugar, lo que ha requerido un despliegue intensivo de personal.

Desde la Armada Boliviana expresaron sus condolencias a las familias afectadas y reiteraron su compromiso con la atención de emergencias y la protección de la vida en espacios fluviales.

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