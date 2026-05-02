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Policial

Cívicos proponen guardia departamental y apoyo de militares en las calles ante escalada de violencia en Santa Cruz

El planteamiento surge en medio de la preocupación por la inseguridad, con pedidos de una respuesta articulada entre el Gobierno y las instituciones.

Ximena Rodriguez

02/05/2026 16:19

Cívicos plantean crear guardia departamental y que militares salgan a las calles ante la violencia en Santa Cruz.
Santa Cruz

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La escalada de violencia en Santa Cruz ha llevado al Comité Pro Santa Cruz a plantear medidas de emergencia ante la frecuencia de asesinatos en la región.

El presidente de la institución, Stello Cochamanidis, afirmó: “Necesitamos que a nivel departamental tengamos una guardia que tenga potestad de proteger al ciudadano”, asimismo sugirió que “las FFAA salgan a custodiar las calles para protegernos de esto, habrá que analizarlo y hacerlo”.

El líder cívico no dudó en señalar que el origen de esta crisis se encuentra en dos factores principales. “O son ajustes de cuentas por tema de narcotráfico o tema de tierras”, sentenció Cochamanidis al explicar que la población se siente vulnerable ante este escenario.

La dirigencia cruceña instó al Gobierno central a movilizar todos sus recursos institucionales para recuperar el control del orden público. "Desde el ministerio de Gobierno en lo interno y el ministerio de Defensa en lo externo tienen que ponerse a trabajar", subrayó el titular del Comité.

El rol de la Justicia

Finalmente, la propuesta incluye la posibilidad de militarizar las zonas críticas para detener el avance de las organizaciones criminales que operan en el departamento. Cochamanidis advirtió que no se puede olvidar la responsabilidad de la Justicia y el Ministerio Público, concluyendo que "no podemos ser los ciudadanos que paguemos los platos rotos".

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