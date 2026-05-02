Dolor en Cochabamba: velan al magistrado Claure tras su trágica partida

En medio de un ambiente de profundo dolor y silencio, la ciudad de Cochabamba recibe los restos del magistrado Víctor Hugo Claure Hinojoza, cuyos restos están siendo velados tras el trágico suceso en Santa Cruz. Aunque la concurrencia ha sido reducida durante las primeras horas, sus familiares más cercanos han mantenido la vigilia nocturna.

El fallecimiento del decano del Tribunal Agroambiental no solo ha dejado un vacío irreparable en su círculo íntimo, sino que ha enlutado a toda su comunidad de origen en Tiraque. Los vecinos de esta zona rural, donde el magistrado era recordado por su humildad, se encuentran consternados ante la violencia que rodeó su partida.

Espera familiar y entierro

El entierro de la autoridad judicial está programado para el día de mañana, una vez que se complete el arribo de sus seres queridos. Se espera con especial urgencia la llegada de su hermana, quien se encuentra viajando desde España para poder darle el último adiós junto a sus tres hijos y su esposa.

Mientras se desarrollan las honras fúnebres, los ecos del informe forense recuerdan que el magistrado fue víctima de cuatro disparos, dos de ellos en el tórax y dos en los brazos. Por su parte, la familia, que describe a Claure como un hombre de campo sin conflictos, aguarda que el proceso de despedida en su tierra natal traiga algo de paz ante tanta incertidumbre.

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