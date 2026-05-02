Un nuevo hecho violento se registró la noche del viernes 1 de mayo en Bermejo, Tarija, donde un hombre de aproximadamente 30 años perdió la vida tras ser atacado a tiros afuera de su vivienda, en inmediaciones del estadio Fabián Tintilay.

De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima fue sorprendida por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Los atacantes abrieron fuego en varias ocasiones y luego escaparon del lugar, generando alarma entre los vecinos de la zona.

El fiscal de turno, Carlos Franz Laime, informó que la víctima recibió múltiples impactos de bala. Indicó además que será la autopsia legal la que establecerá con precisión el número de heridas sufridas.

Por el momento, las autoridades no brindaron mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles móviles del crimen. La Policía y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones para dar con los responsables de este hecho que causó conmoción en la ciudad fronteriza.

Mira la programación en Red Uno Play