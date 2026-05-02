¿Vas a viajar hoy? Estas son las rutas cerradas y con bloqueos en Bolivia

La ABC reporta múltiples tramos no transitables en La Paz, Beni y Santa Cruz por bloqueos e inundaciones. También hay restricciones y desvíos en otras rutas del país.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) difundió este sábado 2 de mayo de 2026 su reporte actualizado de transitabilidad en la Red Vial Fundamental, en el que advierte cierres de rutas, restricciones y tramos habilitados con desvíos en distintos departamentos.

El informe señala que varias carreteras en el país presentan problemas por conflictos sociales, condiciones climáticas y trabajos de mantenimiento, lo que afecta la circulación normal de vehículos.

Rutas no transitables por bloqueos y conflictos

En el departamento de La Paz, se reportan varios tramos cerrados por bloqueos:

Yolosa – Santa Bárbara

Calajahuira – Pongo

San Silvestre – Caranavi

Santa Bárbara – Choro Bajo

Choro Bajo – San Silvestre

Entre Ríos – Sapecho

21 de Septiembre – Yucumo

En Beni, la ruta Yucumo – Embocada también se encuentra cerrada por bloqueo.

Mientras que en Santa Cruz, el tramo San Lorenzo – Salinas está intransitable por inundación, con riesgo en el puente San Miguelito.

Tramos con restricción vehicular

Algunas rutas presentan circulación parcial o restringida:

Llallini – Bombeo (Cochabamba): restricción de 09:00 a 17:00

Puente Chaco – Unduavi – Chulumani (La Paz): horarios definidos por trabajos

La Floresta – Santa Elena (Pando): trabajos de conservación

Santa Elena – Puerto Rico (Pando): restricción por mantenimiento

Rutas transitables con precaución o desvíos

La ABC recomienda precaución en los siguientes sectores:

Cochabamba – Santa Cruz (sector 7 curvas): trabajos en ejecución

La Angostura – Samaipata (Santa Cruz): riesgo de deslizamientos

Monte Alegre – San Miguel (Pando): desvíos habilitados

Conquista – El Sena (Pando): circulación con precaución por lluvias

Entre Ríos – Tacuarandi (Tarija): desvío habilitado

Recomendación para viajeros

Las autoridades recomiendan a los conductores:

Verificar el estado de las rutas antes de viajar

Evitar tramos con bloqueos activos

Respetar señalización y horarios de restricción

Circular con precaución en zonas con lluvias o deslizamientos

Consulta en tiempo real

Para información actualizada sobre el estado de las carreteras, la ABC habilitó:

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