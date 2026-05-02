¿Vas a viajar hoy? Estas son las rutas cerradas y con bloqueos en Bolivia

Varias rutas del país presentan problemas de transitabilidad, lo que podría afectar los desplazamientos este sábado.
02/05/2026 9:01
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La ABC reporta múltiples tramos no transitables en La Paz, Beni y Santa Cruz por bloqueos e inundaciones. También hay restricciones y desvíos en otras rutas del país.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) difundió este sábado 2 de mayo de 2026 su reporte actualizado de transitabilidad en la Red Vial Fundamental, en el que advierte cierres de rutas, restricciones y tramos habilitados con desvíos en distintos departamentos.
El informe señala que varias carreteras en el país presentan problemas por conflictos sociales, condiciones climáticas y trabajos de mantenimiento, lo que afecta la circulación normal de vehículos.
Rutas no transitables por bloqueos y conflictos
En el departamento de La Paz, se reportan varios tramos cerrados por bloqueos:
Yolosa – Santa Bárbara
Calajahuira – Pongo
San Silvestre – Caranavi
Santa Bárbara – Choro Bajo
Choro Bajo – San Silvestre
Entre Ríos – Sapecho
21 de Septiembre – Yucumo
En Beni, la ruta Yucumo – Embocada también se encuentra cerrada por bloqueo.
Mientras que en Santa Cruz, el tramo San Lorenzo – Salinas está intransitable por inundación, con riesgo en el puente San Miguelito.
Tramos con restricción vehicular
Algunas rutas presentan circulación parcial o restringida:
Llallini – Bombeo (Cochabamba): restricción de 09:00 a 17:00
Puente Chaco – Unduavi – Chulumani (La Paz): horarios definidos por trabajos
La Floresta – Santa Elena (Pando): trabajos de conservación
Santa Elena – Puerto Rico (Pando): restricción por mantenimiento
Rutas transitables con precaución o desvíos
La ABC recomienda precaución en los siguientes sectores:
Cochabamba – Santa Cruz (sector 7 curvas): trabajos en ejecución
La Angostura – Samaipata (Santa Cruz): riesgo de deslizamientos
Monte Alegre – San Miguel (Pando): desvíos habilitados
Conquista – El Sena (Pando): circulación con precaución por lluvias
Entre Ríos – Tacuarandi (Tarija): desvío habilitado
Recomendación para viajeros
Las autoridades recomiendan a los conductores:
Verificar el estado de las rutas antes de viajar
Evitar tramos con bloqueos activos
Respetar señalización y horarios de restricción
Circular con precaución en zonas con lluvias o deslizamientos
Consulta en tiempo real
Para información actualizada sobre el estado de las carreteras, la ABC habilitó:
Mira la programación en Red Uno Play
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