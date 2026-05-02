En el Día del Trabajo, Cainco reafirma su compromiso con la creación de empleo e inclusión

En el marco de las celebraciones por el Día del Trabajo, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) emitió un pronunciamiento centrado en el valor del esfuerzo humano y la necesidad de transformar el mercado laboral boliviano. El presidente de la institución, Jean Pierre Antelo, ratificó la voluntad del sector empresarial de seguir impulsando el desarrollo, aunque subrayó que el sistema actual requiere cambios urgentes.

El trabajo como motor del país

Antelo inició su discurso con un reconocimiento a quienes, con su talento y decisión, construyen Bolivia diariamente. Para el líder gremial, el empleo es el eje que sostiene a las familias y abre oportunidades de crecimiento, pero advirtió que el contexto global ha evolucionado más rápido que la normativa local.

"El mundo del trabajo ya cambió y Bolivia todavía no lo suficiente. Seguimos operando con reglas que no responden a la realidad de hoy, con rigideces que frenan la contratación y que terminan dejando a millones de personas fuera de un sistema", afirmó Antelo.

Propuestas para un sistema inclusivo

Desde la Cainco se enfatizó que hablar de reformas laborales, aunque sea un tema "difícil e incómodo", es una tarea imprescindible. La propuesta institucional busca crear un marco que facilite el crecimiento de las empresas y, por ende, la generación de empleos dignos.

Los puntos centrales de la propuesta incluyen:

Nuevas modalidades: Reconocer legalmente formas de empleo modernas, como el trabajo a tiempo parcial .

Reducción de barreras: Eliminar las trabas que impiden la formalización de los trabajadores que hoy carecen de protección social.

Fomento a la contratación: Crear incentivos para que las empresas puedan crecer y expandir sus planillas de manera estable.

Educación y tecnología: Una urgencia país

Un eje central del mensaje fue la capacitación continua. Según la Cainco, la formación técnica y las habilidades digitales han dejado de ser un beneficio opcional para convertirse en una necesidad crítica para evitar que se profundicen las brechas sociales.

"Sin habilidades digitales y técnicas, el riesgo es claro: más brechas y menos oportunidades", sentenció el ejecutivo, haciendo un llamado a actualizar los modelos de aprendizaje para los desafíos del presente.

El pronunciamiento concluyó con un desafío directo a los actores económicos y políticos: elegir entre mantener estructuras obsoletas o construir un futuro con mayor inclusión.

"Desde el sector empresarial, el compromiso es claro: impulsar el trabajo sí, pero también impulsar los cambios que el país necesita", finalizó Antelo, recordando que postergar la modernización laboral tiene un costo directo sobre el bienestar de la población.

Mira la programación en Red Uno Play