Ministro Lupo destaca rol del sector privado en posesión de Cainco

En el acto de posesión del nuevo directorio de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, participó como invitado y dirigió un mensaje enfocado en la visión económica del Gobierno.

La autoridad expresó su satisfacción por coincidir con el enfoque de la región, destacando una apuesta conjunta por el progreso, la libertad de empresa y la apertura hacia el mundo. “Compartimos una visión para el país que apunta al desarrollo y la integración”, afirmó.

Lupo también resaltó las gestiones impulsadas por el presidente Rodrigo Paz, haciendo énfasis en proyectos vinculados a la integración económica con Brasil y otras iniciativas estratégicas para fortalecer la economía nacional.

En su intervención, subrayó la importancia institucional de Cainco como referente del camino que debería seguir el país para consolidar su crecimiento. Asimismo, transmitió un saludo del mandatario a los empresarios bolivianos, especialmente al sector cruceño.

El ministro remarcó que uno de los objetivos del Gobierno es construir un Estado más eficiente, reduciendo la burocracia y simplificando trámites. “Queremos un Estado que facilite la vida a la gente, no que ponga trabas”, sostuvo.

Finalmente, enfatizó que el sector privado tiene un rol central en la generación de riqueza y progreso, al ser el principal motor productivo del país.

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