Paro de salud cumple su segundo día y afecta atención en hospitales de Santa Cruz

En la jornada de este miércoles 25 de marzo se cumple el segundo día del paro de 72 horas acatado por trabajadores del sector salud, medida que ya comienza a generar serias dificultades para pacientes que buscan atención médica, especialmente en centros hospitalarios.

Un recorrido realizado en el Hospital de Niños permitió constatar que la atención se encuentra restringida. Solo se están brindando servicios de emergencia y algunas áreas como laboratorio, mientras que las consultas externas han sido suspendidas, afectando a decenas de personas que llegaron desde tempranas horas.

Pacientes provenientes de distintas provincias manifestaron su preocupación y molestia ante la situación. Muchos de ellos desconocían la medida de presión y viajaron largas distancias con la esperanza de ser atendidos.

“Llegué desde las cinco y media de la mañana para psicología, pero no sabía del paro. Si no me atienden, tendré que volver a viajar y eso perjudica bastante”, señaló una madre que llegó desde Monteagudo.

Otra paciente, procedente de Cuatro Cañadas, explicó que tuvo que acudir en reiteradas ocasiones al hospital sin lograr atención. “Vengo desde lejos y ya es gasto en pasajes. Ojalá esto se solucione porque es un perjuicio”, indicó.

Asimismo, un padre de familia que arribó desde Comarapa en busca de atención pediátrica expresó su preocupación: “No sabía nada del paro. Esto debería resolverse, no puede ser que siempre haya medidas así”.

El paro es acatado en los tres niveles de atención, tanto en áreas urbanas como rurales. Entre las principales demandas del sector salud se encuentra el pago de salarios adeudados correspondientes al mes de febrero, además de mejoras en las condiciones laborales y de infraestructura hospitalaria.

Mientras tanto, los pacientes continúan llegando y aguardando en medio de la incertidumbre, algunos incluso pernoctando en exteriores para intentar conseguir atención médica en medio de la medida de presión.

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