Santa Cruz: Cómputo supera el 80% en municipios y ya perfila ganadores

El presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, Marco Monasterio, brindó este miércoles un informe actualizado sobre el avance del cómputo oficial en distintos municipios del departamento, destacando que los resultados continúan consolidándose conforme se procesan más actas.

En el municipio de Santa Cruz de la Sierra, con un 86,53% de actas computadas, la agrupación VOS lidera ampliamente con el 71,55% de los votos, seguida por Primero Santa Cruz con 7,67% y Todos con 5,96%, marcando una tendencia clara en la capital cruceña.

En Cotoca, al 88,84% de actas procesadas, la votación se encuentra más fragmentada, con Unidos (29,58%), VOS (25,64%) y Creemos (23,45%) disputando los primeros lugares.

Por su parte, en El Torno, con el 91,76% del cómputo, Patria Unidos encabeza con el 43,67%, seguido por SPT con 25,28% y MTS con 8,26%.

En el municipio de La Guardia, al 87,65% de avance, Patria Unidos lidera con 23,77%, mientras que SPT (14,56%) y Libre (11,77%) se posicionan como sus principales contendores.

En Porongo, con el 84% de actas computadas, Patria Unidos alcanza el 38,34%, seguido por Creemos con 24,29% y VOS con 13,42%.

Asimismo, en Camiri, al 84,76%, Patria Unidos se impone con un contundente 63,40%, muy por encima de Unidad Nacional que registra el 21,10%.

En Warnes, destaca la agrupación Somos Warnes con el 57,37% de los votos al 84% del cómputo, consolidando una ventaja significativa frente a otras fuerzas políticas.

Finalmente, en Puerto Quijarro, con resultados parciales, Patria Unidos lidera con 60,89%, seguido por NGP con 29,56%.

Monasterio informó que el proceso de cómputo continuará tras un cuarto intermedio y se reanudará desde las 10:00 de la mañana, con el objetivo de seguir consolidando los resultados oficiales en todo el departamento.

El Tribunal Electoral reiteró que los datos aún son preliminares y podrían ajustarse conforme avance el procesamiento total de actas.

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