Cómputo nacional alcanza el 55%; TSE estima acabar el miércoles

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que el cómputo oficial de las elecciones subnacionales alcanzó el 55% a nivel nacional, con la expectativa de concluir el proceso este miércoles.

“Estamos en el 55% a nivel Bolivia… queremos terminar el cómputo el día de mañana”, señaló la autoridad.

Asimismo, detalló que dos departamentos ya cerraron el cómputo: Pando y Oruro, mientras que Tarija y Chuquisaca están próximos a completar el conteo.

Avances por regiones

Ávila también precisó el avance en algunos departamentos y municipios clave:

El Alto: 75%

La Paz (municipio): 65%

La Paz (departamento): 60%

Cochabamba: alrededor del 60%

La autoridad destacó que el trabajo se realiza de manera continua, incluso durante la madrugada, para acelerar la entrega de resultados.

OEA respalda el proceso electoral

En relación al informe presentado por la Organización de Estados Americanos (OEA), el presidente del TSE indicó que este calificó el proceso electoral como “seguro, confiable y exitoso”.

“El informe de la OEA ha determinado que se ha tenido un proceso seguro y confiable”, afirmó.

Coincidencia con el conteo rápido

Ávila resaltó además que los resultados del cómputo oficial coinciden con los datos preliminares del sistema de transmisión rápida.

“Los datos del Cirepre están totalmente iguales a lo que estamos avanzando en el cómputo”, indicó.

Evaluación de repetición de votación

Sobre posibles repeticiones de votación en algunas mesas, la autoridad señaló que el caso del Beni fue descartado, mientras que en Santa Cruz aún se analiza la situación.

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