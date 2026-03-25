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Economía

Cainco renueva su directorio y ratifica a Jean Pierre Antelo como presidente

Cainco renueva su directorio para la gestión 2026-2027 y ratifica a Jean Pierre Antelo como presidente, en un acto que reunió a autoridades nacionales, locales y al sector empresarial.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/03/2026 21:39

Jean Pierre Antelo, presidente de Cainco
Santa Cruz, Bolivia

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La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) renovó su directorio institucional para la gestión 2026-2027, en un acto que contó con la participación de autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como invitados especiales del sector empresarial.

Jean Pierre Antelo fue ratificado como presidente de la entidad, consolidando su liderazgo al frente del gremio empresarial cruceño. La ceremonia de posesión se realizó este martes por la noche, y se destacó por la presencia del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien participó de las actividades y brindó declaraciones a los medios de comunicación.

El evento estuvo engalanado con la presentación de la orquesta sinfónica, marcando un cierre protocolar que resaltó la importancia de la gestión empresarial y la conexión entre el sector productivo y las nuevas autoridades departamentales y municipales.

Durante su discurso de cierre, Jean Pierre Antelo reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del sector empresarial, impulsando la innovación, la competitividad y la colaboración público-privada en Santa Cruz.

La nueva directiva de Cainco asume el reto de continuar promoviendo políticas que favorezcan el desarrollo económico y la generación de oportunidades para empresarios locales, consolidando a la institución como un referente en el país.

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