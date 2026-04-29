Cainco reabre oficina en La Paz y refuerza agenda empresarial nacional

Con el objetivo de tender puentes y consolidar una visión de crecimiento con enfoque nacional, la Cainco llevó adelante una misión institucional en la ciudad de La Paz, con la participación de más de 50 empresarios y su equipo ejecutivo.

La delegación reafirmó el compromiso del sector privado de impulsar el desarrollo económico desde las regiones, pero con una mirada estratégica de país, en medio de un contexto que demanda mayor articulación entre actores públicos y privados.

Durante la agenda, la comitiva sostuvo reuniones de alto nivel con autoridades del Gobierno, entre ellas el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

Asimismo, se desarrollaron encuentros con organismos internacionales, el cuerpo diplomático y reuniones bilaterales con el Banco Mundial y CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, además de un acercamiento con el directorio de Cainco El Alto.

En el marco de esta misión, se anunció la reapertura de una oficina permanente de Cainco en La Paz a partir de mayo. Este espacio funcionará como un centro de operaciones para facilitar gestiones y brindar soporte técnico y gremial directo en la sede de gobierno.

El presidente de la institución, Jean Pierre Antelo, destacó la necesidad de fortalecer la conexión entre regiones para impulsar cambios estructurales en el país.

“Cainco es una cámara regional, pero hoy el desarrollo del país nos llama a las regiones a conectar, a encontrar puntos de encuentro y empujar y acompañar los cambios que requiere el país”, afirmó.

Añadió que el sector privado tiene un rol clave en el actual contexto, pero también la responsabilidad de trabajar de manera más articulada.

Con esta iniciativa, Cainco busca consolidar su presencia en el eje político del país y fortalecer una red de articulación empresarial orientada a transformar las potencialidades regionales en desarrollo compartido.

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