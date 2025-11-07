TEMAS DE HOY:
Economía

Fernando Strauss: “La industria de ferias y turismo puede transformar la matriz productiva de Bolivia”

Strauss destacó el impacto económico del sector ferial y turístico, que genera hasta 10 veces más valor por cada dólar invertido.

Miguel Ángel Roca Villamontes

07/11/2025 14:57

Foto: Red Uno

El gerente institucional de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Fernando Strauss, resaltó el papel estratégico del turismo y de la industria ferial como motores de desarrollo económico durante su participación en el panel Vive Bolivia, en el marco del foro Visión Bolivia 2025.

Strauss llamó a considerar al turismo como una “mega industria” y a las ferias y exhibiciones como una industria con un enorme efecto multiplicador en la economía.

Una industria genera valor, crea empleo y tiene sectores y subsectores que hacen que el beneficio económico se derrame para todos. Esa es la esencia de la industria ferial”, afirmó.

El empresario destacó que Bolivia, a través de Fexpocruz, ocupa por primera vez en su historia un lugar en el directorio mundial de la Asociación Global de Ferias y Exhibiciones (UFI), que agrupa a cerca de 4.000 empresas de todo el planeta.

Fexpocruz es el único representante latinoamericano dentro de los 12 espacios del directorio mundial, junto a ferias de Hong Kong, Singapur, Alemania y Londres”, precisó.

Strauss, subrayó el alto retorno económico que genera el sector. “Por cada dólar invertido en la industria ferial, se pueden generar hasta 10 dólares de impacto económico. Hablamos de una rentabilidad del 1.000%”, explicó.

Asimismo, señaló que la industria de ferias es complementaria al turismo de reuniones y negocios, un segmento que deja mayores ingresos al país.

Cada persona que llega por turismo de negocios genera en promedio 1.000 dólares para la economía, entre el doble y el triple que un turista convencional”, detalló.

El gerente institucional de Cainco concluyó su exposición afirmando que ambas industrias deben ser parte de una agenda nacional de desarrollo. “Tenemos todo el potencial para transformar la matriz productiva de Bolivia, y el momento de hacerlo es ahora”, enfatizó.

