Gobierno convoca a la COB a diálogo para analizar alcances del DS 5503

El viceministro de Trabajo, Raúl Efraín Silva, convocó este lunes a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) a entablar un diálogo con el Gobierno para analizar los alcances del Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los combustibles.

La autoridad informó que el presidente Rodrigo Paz expresó su voluntad de reunirse con los trabajadores para explicar que la normativa no solo contempla la eliminación de la subvención, sino que también incorpora beneficios específicos para distintos sectores.

“Los convocamos al diálogo para que el presidente pueda explicar las normativas, sus alcances y los beneficios que tendrá el país gracias a esta medida”, afirmó Silva.

El viceministro señaló que existe plena predisposición del Ejecutivo para instalar el diálogo y remarcó que la COB puede incluso definir el lugar y la hora para el encuentro.

La convocatoria se produce luego de una marcha protagonizada por la COB en la sede de Gobierno, en la que el ente matriz de los trabajadores exigió la abrogación del Decreto Supremo 5503 y advirtió con una posible escalada de las protestas, incluida la declaratoria de un paro indefinido.

COB condiciona el diálogo con el Gobierno

“Si hay la convocatoria vamos a analizar con las bases, ellos determinarán si asistimos o no a la convocatoria al diálogo, pero la condición al diálogo era la abrogación de este decreto 5503”, declaró el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Arroyo.

En paralelo, el Gobierno sostuvo este lunes una reunión con el presidente de la Federación Nacional de Cooperativistas Mineras de Bolivia (Fencomin), Josué Richard Cari Cari, con el objetivo de abordar los alcances de la normativa.

