Cámara Nacional de Industrias alerta caída del PIB y rechaza protestas contra el DS 5503

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales, expresó su rechazo a las movilizaciones registradas en la ciudad de La Paz por parte de algunos sectores sociales que observan el Decreto Supremo 5503, y advirtió sobre el impacto negativo que enfrenta el sector productivo del país.

Morales informó que el Producto Interno Bruto (PIB) industrial registrará una caída aproximada del -1%, mientras que el PIB de la economía boliviana en su conjunto disminuirá alrededor del -5% durante la presente gestión. “Esta situación responde a tres factores que son de conocimiento de toda la población”, señaló.

El primer factor identificado es la insuficiente provisión de carburantes a lo largo del año. Morales explicó que el diésel y la gasolina son insumos fundamentales para la industria y la agroindustria. “Si no contamos con estos insumos, no podemos encender nuestras maquinarias ni transportar nuestra mercadería”, afirmó.

El segundo factor es la escasez de dólares y el tipo de cambio, que dificultó el pago a proveedores internacionales. Indicó que, en algunos casos, se exigieron pagos anticipados y que el dólar llegó a adquirirse hasta en 16 bolivianos, lo que obligó a elevar los costos de producción y, en consecuencia, los precios de los productos.

Como tercer elemento, Morales señaló la falta de seguridad jurídica, situación que afecta al sector empresarial y desalienta la llegada de inversiones extranjeras al país.

Asimismo, el presidente de la CNI advirtió que el contrabando continúa afectando gravemente la competitividad de las empresas nacionales y genera importantes pérdidas para la industria boliviana.

Finalmente, Morales subrayó la necesidad de impulsar reformas estructurales que brinden certidumbre al sector productivo, entre ellas una nueva Ley de Inversiones que garantice la seguridad jurídica, una actualización de la Ley General del Trabajo, así como una nueva Ley de Hidrocarburos y una nueva Ley de Minería, que permitan fomentar la inversión, la producción y el crecimiento económico.

