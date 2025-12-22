¿A cuánto debería subir el pasaje? Analista plantea rangos técnicos tras el fin de la subvención

El analista económico Fernando Romero afirmó que el incremento del pasaje del transporte público urbano, tras la promulgación del Decreto Supremo 5503, debe ser técnico, gradual y no arbitrario, y advirtió que un aumento del 100% no tiene sustento en la estructura real de costos.

Según Romero, el Decreto Supremo 5503, promulgado el pasado 17 de diciembre, eliminó la subvención a los carburantes, lo que derivó en un incremento del precio del diésel en 163%, la gasolina en 86% y el GNV en 64%, situación que impactó directamente en los costos del transporte público.

Sin embargo, Romero explicó que el combustible no representa la totalidad del costo del pasaje, sino entre 25% y 35%, por lo que trasladar el 100% del impacto al usuario generaría una espiral inflacionaria.

“El transporte es un precio ancla. Si sube de forma irracional, arrastra a todos los demás precios y amplifica la inflación más que el propio combustible”, sostuvo.

Estructura de costos

De acuerdo con el análisis, la hoja de costos del transporte urbano se compone de varios factores, entre ellos mano de obra, mantenimiento, repuestos, depreciación del vehículo, costos financieros y administrativos, además de un margen mínimo de ganancia.

Romero indicó que el DS 5503 también reduce costos en áreas como repuestos, llantas y mantenimiento, lo que amortigua parcialmente el impacto del alza de los combustibles.

Pasaje recomendado

Con base en indicadores técnicos de eficiencia y demanda, el analista estimó que el pasaje urbano debería ubicarse en los siguientes rangos referenciales:

Microbús (21 pasajeros): Bs 2,50 a Bs 2,70

Taxi trufi (8 pasajeros): Bs 3,00 a Bs 3,20

Aclaró que estos valores pueden variar según el tipo de vehículo, rutas y condiciones del servicio en cada municipio.

Ajuste gradual y control técnico

Romero recomendó que cualquier ajuste tarifario se realice de forma gradual, con una primera etapa de incremento del 25%, seguida de un segundo ajuste del 15% al 20% en un plazo de entre tres y seis meses, condicionado a la estabilidad inflacionaria.

Además, planteó que los municipios exijan indicadores técnicos mínimos como eficiencia del consumo de combustible, pasajeros por kilómetro y ocupación real del servicio, antes de autorizar cualquier incremento.

Finalmente, subrayó que la fijación del pasaje no debe responder a presión sectorial, sino a criterios técnicos, y pidió implementar tarifas diferenciadas para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, con el fin de evitar conflictos sociales.

