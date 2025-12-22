Presidente convoca a alcaldes del país para socializar alcances técnicos del DS 5503

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, convocó a los alcaldes de los nueve departamentos del país y de la ciudad de El Alto a una reunión para explicar de manera técnica los alcances del Decreto Supremo 5503, norma que elimina la subvención a los combustibles.

La convocatoria surge luego de que, tras la promulgación del decreto, autoridades municipales del eje troncal solicitaran una reunión de urgencia con el mandatario para recibir explicaciones sobre el contenido y la reglamentación de la normativa.

De acuerdo con la convocatoria oficial, firmada por la jefa de Gabinete del Gobierno, Gilda Céspedes, el encuentro tiene como objetivo detallar de forma clara el contenido, alcance y finalidad del Decreto Supremo 5503.

La reunión está prevista para este martes a las 15:00 en la Casa Grande del Pueblo, donde se espera un intercambio de criterios técnicos, jurídicos y sociales, en beneficio de la población y de la estabilidad democrática del país.

En paralelo, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, continúa con la agenda de diálogo con distintos sectores. Tras sostener reuniones en Cochabamba durante el fin de semana, este lunes arribó a Santa Cruz para reunirse con actores cruceños que expresaron cuestionamientos a la norma.

La autoridad reiteró que el Gobierno dialogará con todos los sectores y afirmó que el decreto puede ser perfeccionado; sin embargo, dejó en claro que no está en consideración su eliminación.

