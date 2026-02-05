¡Ni Darth Vader se atrevió a tanto! Un agujero negro emite 100 billones de veces más energía que la 'Estrella de la Muerte'

Ni en las fantasías más audaces de George Lucas se imaginó un poder destructivo de tal magnitud. Un equipo de astrofísicos, liderado por la Dra. Yvette Cendes de la Universidad de Oregón, ha detectado un fenómeno que desafía todo lo que sabíamos sobre el comportamiento de los agujeros negros.

Se trata del evento AT2018hyz, apodado cariñosamente por los investigadores como "Jetty McJetface". Este agujero negro, situado a 665 millones de años luz de la Tierra, ha dejado a la comunidad científica con la boca abierta al emitir un chorro de energía 100 billones (trillions) de veces superior al rayo láser de la icónica Estrella de la Muerte de Star Wars.

Una representación artística del evento de disrupción de marea, o un agujero negro que destroza una estrella en un proceso conocido como "espaguetificación".

Un "eructo" cósmico tardío

Todo comenzó en 2018, cuando los astrónomos observaron cómo este agujero negro destruía una pequeña estrella que se acercó demasiado, un proceso violento conocido como "espaguetificación". Lo normal es que estos objetos emitan material inmediatamente después de su "comida", pero este agujero negro mantuvo un silencio sepulcral durante tres años, según informa Daily Mail.

Sin embargo, en un giro sin precedentes, el gigante despertó de repente. Es como si hubiera tenido una "indigestión cósmica" y, tras años de silencio, comenzara a expulsar los restos de la estrella a velocidades increíbles.

"Esto nos tomó por sorpresa; nadie había visto algo así antes. Es como si el agujero negro hubiera empezado a eructar abruptamente el material de la estrella que se comió hace años", explicó la Dra. Cendes.

La Dr. Cendes en el Very Large Array, una gran instalación de radiotelescopio en Nuevo México que detectó el fenómeno

Datos que asustan

La magnitud de este evento sitúa a "Jetty McJetface" entre los fenómenos más energéticos jamás detectados en la historia de la astronomía, compitiendo incluso con las explosiones de rayos gamma.

Brillo extremo: Actualmente es 50 veces más brillante que cuando se detectó por primera vez.

Crecimiento exponencial: La emisión de ondas de radio sigue aumentando y se espera que alcance su punto máximo el próximo año.

Poder destructivo: Si la Estrella de la Muerte podía destruir un planeta, este agujero negro emite energía suficiente para borrar sistemas enteros de la faz del cosmos.

¿Qué sigue para los científicos?

El equipo de Harvard y la Universidad de Oregón continuará monitoreando el objeto. Lo que más intriga a los expertos es por qué esperó tanto tiempo para reaccionar. Este descubrimiento, publicado en el Astrophysical Journal, promete reescribir los libros de texto sobre cómo estos "devoradores de mundos" procesan su materia.

Mientras tanto, en la Tierra, solo nos queda observar con asombro cómo la realidad supera, por mucho, a la ciencia ficción.

