La ‘luna de sangre’: El fenómeno que teñirá la noche de rojo este 3 de marzo

El próximo 3 de marzo, los entusiastas de la astronomía podrán presenciar un eclipse lunar total de gran impacto visual. Durante este evento, el satélite natural se sumergirá en la sombra terrestre para adquirir un color rojo cobrizo durante exactamente 83 minutos.

Este fenómeno, conocido popularmente como ‘Luna de Sangre’, ocurre cuando la Tierra se interpone con precisión milimétrica entre el Sol y la Luna. La coloración rojiza es el resultado de la dispersión de la luz en nuestra atmósfera, la cual filtra los tonos azules y permite el paso de las ondas rojas.

El espectáculo será visible principalmente en todo el continente americano, Australia y diversas regiones del este de Asia. Se recomienda buscar espacios con baja contaminación lumínica para disfrutar plenamente de esta transformación cromática en el firmamento.

