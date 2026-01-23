Cuatro eclipses marcarán 2026: ¿cuándo y dónde se podrán ver?

El año 2026 será especial para quienes disfrutan mirar el cielo. Durante los próximos doce meses se registrarán cuatro eclipses: dos solares y dos lunares, podrán observarse desde distintas partes del mundo.

La intensa actividad astronómica atraerá tanto a expertos como a aficionados, ya que estos fenómenos estarán acompañados también de lluvias de meteoros y fases lunares destacadas. Los eclipses se repartirán a lo largo del año y marcarán fechas clave en el calendario astronómico global, de acuerdo con el portal El Tiempo de Colombia.

Los cuatro eclipses de 2026

Eclipse solar anular – 17 de febrero

El primer eclipse del año será solar y de tipo anular. Según el portal especializado Star Walk, la Luna no cubrirá por completo al Sol, lo que provocará el conocido “anillo de fuego”.

Este fenómeno tendrá una visibilidad muy limitada y solo podrá observarse desde zonas remotas del planeta, como la Antártida.

Eclipse lunar total – 3 de marzo

Uno de los eventos más esperados será el eclipse total de Luna. Durante este fenómeno, la Luna atravesará completamente la sombra de la Tierra y adquirirá un tono rojizo, conocido popularmente como “Luna de sangre”.

Será visible desde amplias regiones del mundo, entre ellas Europa, Asia, Australia, América del Norte, América del Sur, el Ártico y la Antártida.

Eclipse solar total – 12 de agosto

En agosto se producirá un eclipse solar total cuyo recorrido principal pasará por Groenlandia, Islandia, Portugal y España. En estas zonas, el Sol quedará totalmente cubierto por la Luna durante la fase máxima. En gran parte de Europa, el eclipse se observará de forma parcial.

Eclipse lunar parcial – 28 de agosto

El último eclipse del año será lunar y de tipo parcial profundo. El 96% de la Luna ingresará en la sombra de la Tierra, dándole un tono naranja oscuro. Este fenómeno podrá verse completamente desde América del Norte y del Sur, mientras que en otras regiones coincidirá con la salida o la puesta de la Luna.

