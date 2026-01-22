Las claves de IA en 2026, informarse con IG o TikTok y otros clics tecnológicos en América

Las tendencias de las IA en 2026

La compañía argentina Botmaker reveló esta semana, de acuerdo con análisis sobre la evolución de la IA en el mundo, las tendencias que "definirán el rumbo" de las empresas en este sector en 2026:

- El 40 % de las aplicaciones empresariales incluirá agentes autónomos capaces de ejecutar tareas completas sin supervisión.

- La IA se integrará de forma estructural a más del 80 % de las empresas, comparado con menos del 5 % de 2023.

- Las interfaces irán más allá del texto, porque el 67 % de las organizaciones planea implementar sistemas de IA multimodales (texto, imagen y audio), de acuerdo a un estudio global.

- El diseño de esquemas de colaboración entre humanos y la IA se desarrollará para elevar la productividad.

- Con la evolución de las IA crece la necesidad de contar con modelos más transparentes, alineados a marcos regulatorios.

Instagram y TikTok, las formas involuntarias de informarse

De acuerdo con la Red Internacional Investigar en Red y la universidad Politécnico Grancolombiano, los formatos en video o imágenes, breves y directos, con titulares sintetizados y piezas que "van al grano", son los contenidos que mejor les funcionan a los jóvenes latinoamericanos para informarse.

Instagram y TikTok se han convertido en el principal contacto con la realidad, en un entorno donde captar la atención en pocos segundos es decisivo. Memes, videos cortos y contenidos definidos por algoritmos funcionan para 3.000 estudiantes de 33 instituciones de educación superior en la región consultados, aunque la mayoría de ellos "se encuentra con las noticias mientras navega".

La plataforma para ver cine en 'Pijama'

Para los aficionados al cine independiente llega la plataforma de streaming Pijama, que ofrecerá a los creadores audiovisuales un acceso directo al público mundial, "sin intermediarios tradicionales", y a los espectadores vistas "a películas que, de otro modo, permanecerían ocultas", de acuerdo a los creadores, los cineastas chilenos Pablo y Juan de Dios Larraín, reconocidos por películas como 'No' (2012), 'El Club' (2015) y 'El Conde' (2023).

Los cineastas afirmaron que el 80 % de las películas nunca se distribuyen y que existe "una crisis cultural arraigada en el fin de los medios físicos y la lógica del mercado", donde miles de cineastas nunca llegan al público debido a las barreras de distribución o a que las "plataformas no pueden acoger todas las películas que se hacen", solo proyectadas en festivales como Sundance, Berlín o Cannes.

Argentina con destino a la Luna

La misión Artemis II de la NASA, la aproximación humana más cercana a la Luna desde la misión de 1972, contará con el microsatélite argentino Atenea, aseguró el presidente Javier Milei, que "permitirá validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales".

En un comunicado, Milei detalló la labor de Atenea en la misión de los cuatro astronautas que volarán alrededor del satélite natural sin alunizar y podrán medir la radiación en órbitas, evaluar componentes para uso espacial, captar datos GPS para "órbitas de transferencia geoestacionaria" y validar enlaces de comunicación de largo alcance espacial.

La nave Orión será durante 10 días el hogar de los astronautas de EE.UU. y Canadá, entre ellos una mujer, que se lanzará entre febrero y abril de 2026.

Critican en Davos la regulación de las IA

Tanto el zar de las criptomonedas y la inteligencia artificial del Gobierno de EE.UU., David Sacks, como el presidente de Argentina, Javier Milei, utilizaron el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, para criticar las regulaciones que algunos países buscan para el sector.

Mientras que Sacks dijo que una regulación federal en EE.UU. supondría una "herida autoinfligida" para frenar la innovación y el país perdería su hegemonía. El mandatario suramericano advirtió que "los políticos deben dejar de fastidiar", pues “la intervención y la regulación” son ineficientes, “violentas” e “injustas", ya que la tecnología es propiciadora de "mayor crecimiento y bienestar".

Anuncios en la IA, el costo de consultar a ChatGPT

La empresa estadounidense OpenAi anunció que, para buscar nuevas fuentes de ingresos, empezará a probar los anuncios en su chatbot ChatGPT "en las próximas semanas", tanto en las cuentas gratuitas de usuarios mayores de edad en EE.UU. como en su plan económico Go, una suscripción de ocho dólares al mes, aunque otras suscripciones de pago actuales no lo incluirán.

La compañía aclaró que "nunca" venderán los datos de los usuarios, los anuncios "no influirán en las respuestas que proporciona ChatGPT" y que la publicidad siempre estará "separada” e “identificada", manteniendo la privacidad de las conversaciones frente a los anunciantes.

Mira la programación en Red Uno Play