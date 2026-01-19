Threads supera a X en usuarios activos diarios desde dispositivos móviles

La red social Threads, propiedad de Meta, logró superar a X en la cantidad de usuarios activos diarios, marcando un nuevo capítulo en la fuerte competencia entre ambas plataformas.

El dato surge de un informe reciente de la plataforma Similarweb que muestra un cambio importante en la competencia entre ambas plataformas, que desde hace tiempo luchan por liderar el mundo de las redes sociales.

Según un informe, Threads creció de forma constante y consiguió adelantar a X en el uso desde celulares iOS y Android, donde cada vez más personas eligen la app de Meta para informarse y opinar.

FOTO: Similarweb

Los números muestran que Threads alcanzó más de 141 millones de usuarios activos al día en móviles, mientras que X se quedó con alrededor de 125 millones. Esta diferencia refleja un mayor interés de los usuarios por la plataforma más nueva, sobre todo entre quienes usan redes sociales desde el celular.

FOTO: Similarweb

El informe también aclara que X sigue siendo fuerte en el uso desde computadoras, ya que mantiene más visitas desde navegadores web. Aun así, el avance de Threads no parece algo momentáneo.

Según los datos, este crecimiento se debe a que Threads está conectada con Instagram y Facebook, lo que facilita que más personas se sumen. Además, con nuevas funciones y mejoras, la plataforma continúa creciendo y se posiciona como una seria competencia para X en el mundo digital.

