Starlink vs fibra óptica: ¿qué diferencias hay y cuál conviene según tus necesidades?

La llegada de Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, cambió la forma de conectarse, especialmente en zonas alejadas o con poca cobertura de internet tradicional. Esto ha generado la inevitable comparación con la fibra óptica, el estándar en ciudades y lugares con buena infraestructura de red.

Aunque ambos servicios permiten conectarse a internet, presentan diferencias importantes en latencia, velocidad, costos, cobertura y desempeño.

Latencia: la rapidez de respuesta

La latencia mide el tiempo que tarda una señal en viajar del usuario al servidor y regresar. El internet satelital tradicional era un problema, ya que los satélites estaban muy lejos y generaban retrasos perceptibles en videollamadas o juegos en línea.

Con Starlink, que usa satélites en órbita baja, la latencia se redujo considerablemente y es casi igual a la fibra óptica. Solo en usos muy sensibles, como transmisiones profesionales, la fibra sigue teniendo una ligera ventaja.

Velocidad de descarga y subida

Starlink permite videollamadas, trabajo remoto, streaming en 4K y conexión de varios dispositivos sin grandes problemas. Pero la fibra óptica sigue ganando en velocidades máximas, alcanzando varios gigabits por segundo, ideal para hogares o empresas con alta demanda de datos.

En la velocidad de subida, la diferencia se nota más: la fibra puede ofrecer hasta 300 Mbps simétricos, mientras Starlink llega entre 5 y 40 Mbps, suficiente para la mayoría de los usos domésticos.

Costos y cobertura

En ciudades con buena infraestructura, la fibra óptica es más económica, desde unos USD 25 al mes. Starlink, aunque más caro al inicio, tiene abonos desde USD 30 mensuales y su kit puede ser gratuito con compromiso de permanencia.

La gran ventaja de Starlink es su cobertura: funciona en cualquier lugar con cielo abierto, mientras que la fibra requiere infraestructura terrestre, lo que limita su llegada a zonas rurales o alejadas.

Estabilidad y uso en emergencias

La fibra óptica es muy estable en condiciones normales y soporta muchos dispositivos conectados a la vez.

Starlink, por su parte, ofrece ventajas en emergencias: puede mantener la conexión aunque se dañe la infraestructura local, siempre que haya energía disponible. Además, su equipo es portátil y se puede trasladar, algo imposible con la fibra tradicional.

¿Cuál elegir?

La elección entre Starlink y fibra óptica depende de factores como ubicación, presupuesto, movilidad y necesidades de velocidad. Cada tecnología tiene ventajas y limitaciones que convienen según el contexto de uso.

En resumen: la fibra óptica es ideal para quienes buscan máxima velocidad y estabilidad en zonas urbanas; Starlink destaca por su cobertura y flexibilidad, especialmente en áreas remotas o en situaciones de emergencia.

Con información de Infobae



