Starlink vs fibra óptica: ¿qué diferencias hay y cuál conviene según tus necesidades?

Aunque ambos servicios permiten conectarse a internet, presentan diferencias importantes en latencia, velocidad, costos, cobertura y desempeño.
19/01/2026 12:28
Escuchar esta nota
La llegada de Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, cambió la forma de conectarse, especialmente en zonas alejadas o con poca cobertura de internet tradicional. Esto ha generado la inevitable comparación con la fibra óptica, el estándar en ciudades y lugares con buena infraestructura de red.
Aunque ambos servicios permiten conectarse a internet, presentan diferencias importantes en latencia, velocidad, costos, cobertura y desempeño.
Latencia: la rapidez de respuesta
La latencia mide el tiempo que tarda una señal en viajar del usuario al servidor y regresar. El internet satelital tradicional era un problema, ya que los satélites estaban muy lejos y generaban retrasos perceptibles en videollamadas o juegos en línea.
Velocidad de descarga y subida
Starlink permite videollamadas, trabajo remoto, streaming en 4K y conexión de varios dispositivos sin grandes problemas. Pero la fibra óptica sigue ganando en velocidades máximas, alcanzando varios gigabits por segundo, ideal para hogares o empresas con alta demanda de datos.
Costos y cobertura
En ciudades con buena infraestructura, la fibra óptica es más económica, desde unos USD 25 al mes. Starlink, aunque más caro al inicio, tiene abonos desde USD 30 mensuales y su kit puede ser gratuito con compromiso de permanencia.
Estabilidad y uso en emergencias
La fibra óptica es muy estable en condiciones normales y soporta muchos dispositivos conectados a la vez.
Starlink, por su parte, ofrece ventajas en emergencias: puede mantener la conexión aunque se dañe la infraestructura local, siempre que haya energía disponible. Además, su equipo es portátil y se puede trasladar, algo imposible con la fibra tradicional.
¿Cuál elegir?
En resumen: la fibra óptica es ideal para quienes buscan máxima velocidad y estabilidad en zonas urbanas; Starlink destaca por su cobertura y flexibilidad, especialmente en áreas remotas o en situaciones de emergencia.
Con información de Infobae
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55