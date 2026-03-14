Un tribunal británico dictó una sentencia que desató una ola de críticas en redes sociales y medios internacionales. Madeleine Lonsdale fue condenada a apenas 14 meses de prisión tras declararse culpable de causar la muerte por conducción negligente de Harrison Carter (18) y George Stephenson (17).

El trágico suceso ocurrió en junio del año pasado, apenas horas después de que los jóvenes terminaran sus exámenes finales de secundaria. Lo que debía ser una noche de celebración se convirtió en tragedia cuando Lonsdale, quien había obtenido su licencia de conducir solo tres meses antes, perdió el control de su vehículo eléctrico mientras "competía" con otro auto a velocidades de hasta 160 km/h (100 mph).

Una "burla" al dolor de las familias

Lo que más ha indignado a la opinión pública, y especialmente a los padres de las víctimas, fue la conducta de Lonsdale tras el accidente. Mientras se esperaba el juicio, la joven se dedicó a publicar videos en TikTok coreografiando bailes, asistiendo a fiestas y realizando viajes de esquí de lujo.

"Añade sal a la herida que Madeleine estuviera de fiesta repetidamente y coreografiando TikToks mientras yo planeaba el funeral de mi hijo", declaró Sarah Carter, madre de Harrison, ante el tribunal. Por su parte, la madre de George, Victoria Stephenson, denunció que la joven incluso retrasó su primera comparecencia ante el juez para no perderse un viaje de esquí.

La investigación policial determinó que el accidente fue producto de la inexperiencia y el exceso de velocidad. Los datos del vehículo revelaron que Lonsdale conducía a 122 km/h (76 mph) en una zona rural oscura donde el límite sugerido para esa curva era de 80 km/h (50 mph).

El auto impactó directamente contra un árbol, matando a los dos jóvenes de forma instantánea debido a traumatismos craneales. La conductora solo sufrió una fractura en la muñeca y logró salir por sus propios medios.

Lonsdale (en la foto tras su detención) admitió haber estado conduciendo a 160 km/h minutos antes de calcular mal una curva y chocar contra un árbol, causando la muerte de sus dos pasajeros.

Sentencia mínima

A pesar de la gravedad de los hechos, el juez Recorder Jacob Hallam KC le otorgó una pena de 14 meses en una institución para jóvenes delincuentes y una prohibición de conducir por tres años. La defensa argumentó que la joven era "inmadura" y que sus publicaciones en redes sociales no reflejaban necesariamente su arrepentimiento interno.

Al finalizar la audiencia, las familias de las víctimas emitieron un comunicado conjunto con un mensaje para todos los jóvenes conductores: "Madeleine tendrá que vivir con el hecho de que es responsable de quitarles la vida a nuestros hijos, quienes confiaron en ella para llegar a salvo a su destino".

Mira la programación en Red Uno Play