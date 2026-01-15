TEMAS DE HOY:
Ciencia y tecnología

¿Alguien está leyendo tus mensajes de WhatsApp? Así puedes descubrirlo

El espionaje en WhatsApp es más común de lo que parece. Te contamos cómo detectar si alguien accede a tu cuenta y las medidas para proteger tus mensajes y tu privacidad.

Silvia Sanchez

15/01/2026 9:22

Mundo

Detectar si alguien espía tu WhatsApp es clave para proteger tu privacidad. Los ciberdelincuentes utilizan varias técnicas para acceder a cuentas ajenas:

  • Phishing de códigos QR (quishing): engaña al usuario para que escanee un código malicioso.

  • Intercambio de SIM: el atacante obtiene tu número en un nuevo dispositivo.

  • Secuestro de sesión en WiFi públicas y spyware/keyloggers que registran todo lo que haces.

  • WhatsApp Web o escritorio: basta escanear el código QR para abrir una sesión sin que lo notes.

Señales de alerta:

  • Dispositivos desconocidos vinculados a tu cuenta (revisa “Dispositivos vinculados”).

  • Mensajes o llamadas que no realizaste.

  • Cambios inesperados en tu foto o perfil.

  • Códigos de verificación que recibes sin solicitarlos.

  • Actividad en línea en horarios inusuales.

Cómo proteger tu cuenta:

  1. Bloquea tu teléfono y la app con PIN, contraseña o biometría.

  2. Mantén WhatsApp actualizado y desconfía de mensajes sospechosos.

  3. Revisa apps instaladas y elimina software espía.

  4. Activa verificación en dos pasos con PIN y correo de recuperación.

  5. Ajusta la privacidad: limita quién ve tu información y controla quién te añade a grupos.

Con estas medidas, podrás minimizar riesgos y mantener tus conversaciones seguras frente a espías y hackers.

