¿Alguien está leyendo tus mensajes de WhatsApp? Así puedes descubrirlo

El espionaje en WhatsApp es más común de lo que parece. Te contamos cómo detectar si alguien accede a tu cuenta y las medidas para proteger tus mensajes y tu privacidad.
15/01/2026 9:22
Escuchar esta nota
Detectar si alguien espía tu WhatsApp es clave para proteger tu privacidad. Los ciberdelincuentes utilizan varias técnicas para acceder a cuentas ajenas:
Phishing de códigos QR (quishing): engaña al usuario para que escanee un código malicioso.
Intercambio de SIM: el atacante obtiene tu número en un nuevo dispositivo.
Secuestro de sesión en WiFi públicas y spyware/keyloggers que registran todo lo que haces.
WhatsApp Web o escritorio: basta escanear el código QR para abrir una sesión sin que lo notes.
Señales de alerta:
Dispositivos desconocidos vinculados a tu cuenta (revisa “Dispositivos vinculados”).
Mensajes o llamadas que no realizaste.
Cambios inesperados en tu foto o perfil.
Códigos de verificación que recibes sin solicitarlos.
Actividad en línea en horarios inusuales.
Cómo proteger tu cuenta:
Bloquea tu teléfono y la app con PIN, contraseña o biometría.
Mantén WhatsApp actualizado y desconfía de mensajes sospechosos.
Revisa apps instaladas y elimina software espía.
Activa verificación en dos pasos con PIN y correo de recuperación.
Ajusta la privacidad: limita quién ve tu información y controla quién te añade a grupos.
Con estas medidas, podrás minimizar riesgos y mantener tus conversaciones seguras frente a espías y hackers.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00