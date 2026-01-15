Lo despidieron por llevar comida al trabajo y la Justicia ordenó indemnizarlo con más de 100 mil euros

Un insólito caso laboral ocurrió en Galicia, España: un trabajador de un supermercado fue despedido tras llevar facturas argentinas para celebrar su cumpleaños con sus compañeros. El gesto, realizado antes de la apertura del local, terminó en un conflicto legal que concluyó con una sorprendente resolución judicial a favor del empleado.

En octubre de 2023, el hombre llevó varias bandejas de facturas compradas en el mismo supermercado para compartir con sus colegas. El total de los productos era de 68,82 euros, pero por un fallo en el cobro solo abonó 10,23 euros inicialmente. Tras percatarse del error, pagó la diferencia y notificó al supermercado.

Pese a esto, en noviembre recibió una carta de despido. La empresa alegó que el contrato consideraba como falta grave “el consumo, apropiación o uso para beneficio propio de cualquier bien perteneciente a la empresa, así como el consumo fuera de la zona de descanso”.

El caso llegó al Tribunal de Galicia, que falló a favor del trabajador. La Justicia consideró que:

No hubo intención de fraude ni beneficio económico.

La empresa no sufrió perjuicio alguno.

El error fue corregido y ocurrió antes de la apertura del local.

La sanción fue desproporcionada respecto al hecho.

Por estas razones, el despido fue declarado improcedente, y el supermercado tuvo que elegir entre readmitir al empleado o pagarle una indemnización de 105.716,09 euros. La sentencia destacó que el trabajador no merecía ser sancionado y subrayó la necesidad de aplicar criterios justos al momento de imponer medidas disciplinarias.

