Café, mimos y ronroneos: El primer "Cat Café" de La Paz abre sus puertas para enamorar a los paceños

La Paz estrena un rincón mágico donde el estrés desaparece entre juegos y café. Se trata de “Cat Café”, un innovador emprendimiento liderado por Gisel, una joven apasionada de los animales que decidió crear un refugio único para los amantes de los gatos.

El lugar ubicado en la Avenida Capitán Ravelo y calle Montevideo de La Paz no es solo una cafetería convencional; es un espacio de encuentro diseñado especialmente para quienes no pueden tener mascotas en casa o para aquellos que, teniendo gatos, desean disfrutar de un ambiente totalmente temático y acogedor.

El establecimiento está estratégicamente dividido para garantizar la higiene y el bienestar de todos. Por un lado, se encuentra el área de cafetería, donde los visitantes pueden disfrutar de sándwiches, bebidas y un capuchino cuya espuma tiene la forma de la cara de un gato.

Por otro lado, se encuentra el área de refugio, un ambiente adaptado con juegos y repisas donde viven los 15 gatos que integran la familia del café. Aquí, los clientes pueden ingresar para mimar a las mascotas, jugar con ellas y disfrutar de su compañía en un entorno controlado y seguro.

Para mantener la armonía, el "Cat Café" cuenta con normativas estrictas que priorizan la salud de los felinos:

Es obligatorio desinfectarse las manos antes de ingresar al área de los gatos.

No se permite forzar a los animalitos a estar en un lugar ni tocarlos en zonas sensibles como el estómago.

Está terminantemente prohibido darles comida de humano; solo pueden consumir alimentos permitidos por el staff.

"Es un espacio para aquellas personas que aman a estas mascotas y quieren disfrutar de su energía", señaló Gisel.

El diseño del lugar permite que los gatos se sientan libres y cómodos, funcionando también como un centro de entretenimiento y relajación para los humanos.

